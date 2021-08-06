С днем холостяка прикольные поздравления и открытки для одиноких бродяг любви 7 августа 2021 года

7 августа в России и других странах мира отмечается День холостяка. Изначально этот неофициальный праздник зародился в Китае – стране бесспорного мирового лидерства по гендерному дисбалансу.
В жизни холостяка есть свои плюсы и минусы. С одной стороны мужчина может в полной мере насладиться свободой и сохранить свою нервную систему, а с другой у него не будет близкого человека.
***
Мой хороший, ну что же ты делаешь?
Почему ты один до сих пор?
Холостяцкую жизнь проповедуешь?
- У меня есть к тебе разговор.
Да, не мальчик ты (мягко так сказано),
На юнца ты не тянешь совсем.
Всем нам старость с годами предсказана.
И тебе. И тебе, как и всем.
И здоровья, увы, не прибавится:
От болячек не скрыться никак.
Что, тебе эта правда не нравится,
Застарелый ты мой холостяк?
И представь, что на пятом десяточке
Нет семьи: ни жены, ни детей!
Одиночество цапнет за пяточки
Раздирающей лапкой своей.
Чьим присутствием будут украшены
Ежедневно твои вечера?
Ночи будут холодные, страшные.
Кто согреет тебя до утра?
И чью жизнь ты счастливее сделаешь?
В чьих глазах ты улыбку зажжёшь?
Вот сегодня ты бодренький бегаешь,
Ну а ежели вдруг упадёшь?
Кто паденьем твоим опечалится?
Кто поднять-пожалеть поспешит?
Ты один - и тебе это нравится,
И забота тебе не грозит.
Отвечать за любимых не хочется?
Чем-то жертвовать ради других?
Так подумай: чем всё это кончится
И опять перечти этот стих.
Да, в словах я, быть может, жестокая
И ночами тревожно я сплю.
Я ведь тоже почти одинокая.
Я люблю тебя, слышишь? Люблю!
Ну что с того, что я люблю коньяк?
У каждого есть слабость небольшая.
Я выпимши не дятел, не дурак,
И жить соседям вовсе не мешаю.
Всецело погрузив себя в уют,
Не дебоширю, не плету интриги.
Раскачиваясь в кресле, тихо пью,
Курю сигары и читаю книги.
Хожу в трусах, дырявых, но родных.
Разбил графин – ни ругани, ни вони.
Ведь и по части связей половых
Я не зациклен, но традиционен.
С таким укладом не сгубить никак
Гармонию души и тела, правда.
Ну что с того, что я люблю коньяк,
И злоупотребляю им нещадно?
А у тебя всё плохо? Мир уныл?
Безденежье, цейтнот и быт ужасен?
Так что ж ты сам себя приговорил,
Однажды в ЗАГСе выпалив «Согласен»?
Вот и крутись угрём, ядрёна вошь,
Обхаживай жену и соплежуев,
На службе убивайся ни за грош,
Ну и семью люби свою большую.
А эту глупость про «воды стакан
На склоне лет» не вздумай даже парить.
Ты просто мне завидуешь, братан.
Вот руку положа на сердце, да ведь?
***
Да, ну тебя! Да, Бог с тобой!
Скажи, придумал тоже.
Зачем весь этот геморрой!
Вдобавок еще рожа.
Ну, да. Ты малость не в себе.
Бредовые мыслишки.
Прожить вот так всю жизнь в борьбе?!
Ну, это уже слишком!
И что с того, что сорок лет?!
Для мужика - не годы.
А со свободой всё... привет...
Потом одни расходы.
И не заметишь, как каблук
Вмиг превратится в крышу.
И будешь кушать только с рук.
Команды только слышать:
Стоять. Сидеть. Туда нельзя
Фу, гадость! И не думай!
Твоя, ближайшая родня
Вдруг станет очень грубой.
Забудешь всё, чем жив сейчас.
Быть жертвою рефлекса?!
Куда разумнее отказ.
Отказ вообще...от секса.
Источник: millionstatusov.ru, hohmodrom.ru