С днем холостяка прикольные поздравления и открытки для одиноких бродяг любви 7 августа 2021 года
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С днем холостяка прикольные поздравления и открытки для одиноких бродяг любви 7 августа 2021 года

11:41:208/6/2021Фото: kartinki-life.ru, restostyle.ru, ok.ru
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А у тебя всё плохо? Мир уныл? Безденежье, цейтнот и быт ужасен? Так что ж ты сам себя приговорил, однажды в ЗАГСе выпалив «Согласен»?

7 августа - День холостяка
7 августа - День холостяка

7 августа в России и других странах мира отмечается День холостяка. Изначально этот неофициальный праздник зародился в Китае – стране бесспорного мирового лидерства по гендерному дисбалансу.

В жизни холостяка есть свои плюсы и минусы. С одной стороны мужчина может в полной мере насладиться свободой и сохранить свою нервную систему, а с другой у него не будет близкого человека.

***

Мой хороший, ну что же ты делаешь?
Почему ты один до сих пор?
Холостяцкую жизнь проповедуешь?
- У меня есть к тебе разговор.

Да, не мальчик ты (мягко так сказано),
На юнца ты не тянешь совсем.
Всем нам старость с годами предсказана.
И тебе. И тебе, как и всем.

И здоровья, увы, не прибавится:
От болячек не скрыться никак.
Что, тебе эта правда не нравится,
Застарелый ты мой холостяк?

И представь, что на пятом десяточке
Нет семьи: ни жены, ни детей!
Одиночество цапнет за пяточки
Раздирающей лапкой своей.

Чьим присутствием будут украшены
Ежедневно твои вечера?
Ночи будут холодные, страшные.
Кто согреет тебя до утра?

И чью жизнь ты счастливее сделаешь?
В чьих глазах ты улыбку зажжёшь?
Вот сегодня ты бодренький бегаешь,
Ну а ежели вдруг упадёшь?

Кто паденьем твоим опечалится?
Кто поднять-пожалеть поспешит?
Ты один - и тебе это нравится,
И забота тебе не грозит.

Отвечать за любимых не хочется?
Чем-то жертвовать ради других?
Так подумай: чем всё это кончится
И опять перечти этот стих.

Да, в словах я, быть может, жестокая
И ночами тревожно я сплю.
Я ведь тоже почти одинокая.
Я люблю тебя, слышишь? Люблю!

7 августа - День холостяка
7 августа - День холостяка

Ну что с того, что я люблю коньяк?
У каждого есть слабость небольшая.
Я выпимши не дятел, не дурак,
И жить соседям вовсе не мешаю.

Всецело погрузив себя в уют,
Не дебоширю, не плету интриги.
Раскачиваясь в кресле, тихо пью,
Курю сигары и читаю книги.

Хожу в трусах, дырявых, но родных.
Разбил графин – ни ругани, ни вони.
Ведь и по части связей половых
Я не зациклен, но традиционен.

С таким укладом не сгубить никак
Гармонию души и тела, правда.
Ну что с того, что я люблю коньяк,
И злоупотребляю им нещадно?

А у тебя всё плохо? Мир уныл?
Безденежье, цейтнот и быт ужасен?
Так что ж ты сам себя приговорил,
Однажды в ЗАГСе выпалив «Согласен»?

Вот и крутись угрём, ядрёна вошь,
Обхаживай жену и соплежуев,
На службе убивайся ни за грош,
Ну и семью люби свою большую.

А эту глупость про «воды стакан
На склоне лет» не вздумай даже парить.
Ты просто мне завидуешь, братан.
Вот руку положа на сердце, да ведь?

***

Да, ну тебя! Да, Бог с тобой!
Скажи, придумал тоже.
Зачем весь этот геморрой!
Вдобавок еще рожа.

Ну, да. Ты малость не в себе.
Бредовые мыслишки.
Прожить вот так всю жизнь в борьбе?!
Ну, это уже слишком!

И что с того, что сорок лет?!
Для мужика - не годы.
А со свободой всё... привет...
Потом одни расходы.

И не заметишь, как каблук
Вмиг превратится в крышу.
И будешь кушать только с рук.
Команды только слышать:

Стоять. Сидеть. Туда нельзя
Фу, гадость! И не думай!
Твоя, ближайшая родня
Вдруг станет очень грубой.

Забудешь всё, чем жив сейчас.
Быть жертвою рефлекса?!
Куда разумнее отказ.
Отказ вообще...от секса.

Источник: millionstatusov.ru, hohmodrom.ru

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