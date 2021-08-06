Сергей Шойгу хочет перенести столицу России в Сибирь
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Сергей Шойгу хочет перенести столицу России в Сибирь

3:04:208/6/2021Фото: Министерство обороны
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А также построить пять новых городов с населением до миллиона человек.

Шойгу считает, что столица должна быть в Сибири

Вчера, 5 августа, министр обороны Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Сибирь. Там он нанес визит нескольким крупным предприятиям, а также встретился в руководителями Новосибирской области и научной общественностью Сибирского отделения РАН.

В ходе встречи Шойгу отметил, что столицу России нужно перенести в Сибирь, кроме того, здесь следует построить пять новых городов с населением до миллиона человек. Об этом говорится на сайте министерства обороны.
- И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности, - отметил Шойгу.

Также, по словам главы Министерства обороны, в Сибири надо построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров с населением как минимум 300–500 тыс. человек.

Как пишет «Коммерсант», Шойгу жалеет о том, что в современной России нельзя реализовать такие крупные проекты, как строительство Комсомольска-на-Амуре, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали.

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От редакции

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Семён, 6 августа 2021 8:17:55
Эх, я тоже, помнится, девушкам такое обещал... Чего только не услышишь перед выборами
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