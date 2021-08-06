Крестить детей и играть свадьбы: Благоприятные дела на успение праведной Анны, матери Богородицы 7 августа 2021 года

Святую Анну, мать Богородицы, почитают в православной церкви 7 августа. В этот день отмечается памятная дата ее Успения.
Верующие люди всегда почитали ее покровительницей всех женщин и матерей. В этот день обязательно посещают праздничное богослужение и читают праведной Анне молитвенные обращения. Особенно рекомендуется в это день просить помощи у нее тем, кто долгое время не может зачать ребенка и страдает бесплодием. Также просят о семье: об укреплении отношений, о налаживании мира в доме, о благополучии.
К праведной Анне также обращаются за исцелениями от других болезней, просят ее о помощи в трудные времена, а также о защите и покровительстве.
В этот день очень хорошо проявлять милосердие - оказывать помощь нуждающимся, заниматься благотворительностью. Запрещалось в этот день лениться и проводить время праздно.
К этому дню начинали копать картофель, а на праздничный ужин обязательно готовили молодую картошечку с жареными грибами - шла активная пора грибной охоты.
Очень благоприятным сегодня было заключение брака - он в таком случае был под надежной защитой святой и обещал быть крепким и счастливым.
В этот праздник не запрещалось и крещение детей - в церкви проводили обряд. Родители малыша считали, что это особое благословение.
Как помолиться святой Анне?
Молитва вторая
Молитва от бесплодия и о зачатии