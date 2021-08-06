Крестить детей и играть свадьбы: Благоприятные дела на успение праведной Анны, матери Богородицы 7 августа 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Крестить детей и играть свадьбы: Благоприятные дела на успение праведной Анны, матери Богородицы 7 августа 2021 года

5:20:338/6/2021Фото: Православный журнал "Фома"
0

Особенно рекомендуется в это день просить помощи у нее тем, кто долгое время не может зачать ребенка и страдает бесплодием. Также просят о семье.

праведная Анна
Святую Анну почитают трижды в году

Святую Анну, мать Богородицы, почитают в православной церкви 7 августа. В этот день отмечается памятная дата ее Успения.

Верующие люди всегда почитали ее покровительницей всех женщин и матерей. В этот день обязательно посещают праздничное богослужение и читают праведной Анне молитвенные обращения. Особенно рекомендуется в это день просить помощи у нее тем, кто долгое время не может зачать ребенка и страдает бесплодием. Также просят о семье: об укреплении отношений, о налаживании мира в доме, о благополучии.

К праведной Анне также обращаются за исцелениями от других болезней, просят ее о помощи в трудные времена, а также о защите и покровительстве.

В этот день очень хорошо проявлять милосердие - оказывать помощь нуждающимся, заниматься благотворительностью. Запрещалось в этот день лениться и проводить время праздно.

К этому дню начинали копать картофель, а на праздничный ужин обязательно готовили молодую картошечку с жареными грибами - шла активная пора грибной охоты.

Очень благоприятным сегодня было заключение брака - он в таком случае был под надежной защитой святой и обещал быть крепким и счастливым.

В этот праздник не запрещалось и крещение детей - в церкви проводили обряд. Родители малыша считали, что это особое благословение.

Как помолиться святой Анне?


Молитва вторая


Молитва от бесплодия и о зачатии


Российский полицейский умер прямо перед свадьбой
Трагедия в Москве: на большой скорости сбиты двое детей
Верный признак, что перед вами серийный убийца
В России женщину-прокурора избили ногами всего за один вопрос
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
За что спецслужбы Украины похитили судью из Молдавии и пытали
Вот кто грозил взорвать гранату в здании правительства Украины
Жуткая авария с «КамАЗом» и автобусом в Москве: видео
Что случится с пенсиями россиян: всех предупредили
традициимолитвапраздникизапретыуспение праведной Анны
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы проведете праздник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мигранты устроили массовую драку в подмосковном Одинцове
5:21:00 8/6/2021
Мигранты устроили массовую драку в подмосковном Одинцове
Крестить детей и играть свадьбы: Благоприятные дела на успение праведной Анны, матери Богородицы 7 августа 2021 года
5:20:33 8/6/2021
Крестить детей и играть свадьбы: Благоприятные дела на успение праведной Анны, матери Богородицы 7 августа 2021 года
БердскПациенты в гипсе поднимаются на одной ноге по лестницам ЦГБ Бердска: Лифт только в красной зоне
5:19:08 8/6/2021
Пациенты в гипсе поднимаются на одной ноге по лестницам ЦГБ Бердска: Лифт только в красной зоне
На психиатрическую экспертизу отправят россиянина, который вырезал семью из пяти человек
5:17:13 8/6/2021
На психиатрическую экспертизу отправят россиянина, который вырезал семью из пяти человек
Эдвард Билл снова станет ответчиком в суде по делу о ДТП. Пострадавшая требует 2 млн рублей
5:14:57 8/6/2021
Эдвард Билл снова станет ответчиком в суде по делу о ДТП. Пострадавшая требует 2 млн рублей
Работница салона красоты сломала ребенку позвоночник: СК начал проверку
5:07:29 8/6/2021
Работница салона красоты сломала ребенку позвоночник: СК начал проверку
6-летняя девочка гуляла в компании бомжей в Якутии
4:53:50 8/6/2021
6-летняя девочка гуляла в компании бомжей в Якутии
Верховный суд разрешил изымать единственное жилье при банкротстве конкурсному управляющему
4:38:59 8/6/2021
Верховный суд разрешил изымать единственное жилье при банкротстве конкурсному управляющему
Автобус с 25 студентами перевернулся на трассе в Бурятии. Есть пострадавшие
4:29:52 8/6/2021
Автобус с 25 студентами перевернулся на трассе в Бурятии. Есть пострадавшие
БердскКто продает поддельные сертификаты вакцинации от коронавируса, ищет полиция Бердска
4:27:55 8/6/2021
Кто продает поддельные сертификаты вакцинации от коронавируса, ищет полиция Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '