«Рубин» играл в в Лиге конференций и опозорился со своей формой - оторвались буквы

«Рубин» дебютировал в новом еврокубковом турнире – Лиге конференций. Клуб из Казани в последний раз играл на международной арене в сезоне-2015/2016, когда смог выйти после квалификации в групповой этап Лиги Европы, но не вышел в плей-офф.
Теперь соперником казанцев была команда из Польши «Ракув». Подопечные Слуцкого поехали к своему сопернику и не смогли забить ни одного гола, хотя радует, что и в свои ворота не пропустили.
По меркам Польши «Ракув» - весьма скромная команда, за последнее время сумевшая стать участницей еврокубков. После сильного дождя у игроков «Рубина» начали отлетать буквы с формы, потом начались проблемы с игроками — Зуева, получившего травму, заменил Игнатьев, через 10 минут повреждение заставило покинуть поле Шитова, которого заменил Костюков, на этом первый период закончился.
Во втором тайме игроки вышли на поле с нарисованными номерами, но судья запретил играть в таком виде, пришлось доставать запасные футболки и матч продолжился.
Завершилась игра со счетом 0:0.