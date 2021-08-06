СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников изолятора после побега 5 заключенных
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СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников изолятора после побега 5 заключенных

5:28:298/6/2021Фото: pixabay
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По версии следствия, превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора привело к побегу арестантов.

Заключенные сбежали ночью

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро арестантов. Дело заведено по ч. 3 ст. 286 УК РФ против неустановленных сотрудников ИВС ОМВД РФ по Истре. По версии следствия, превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора привело к побегу арестантов.

Напомним, 6 августа, стало известно, что в подмосковном городе Истра из следственного изолятора сбежали пятеро заключенных. Среди них – опасный убийца, проходящий по делу о громком заказном покушении на бизнесмена.

По имеющимся данным, все произошло поздно ночью – с половины третьего до шести утра. Пока неизвестно, как задержанным ужалось все это провернуть. По одной и версий, они просто вышли через заднюю дверь изолятора.
Как отмечается, при себе у сбежавших заключённых нет оружия, во всяком случае, проверка показала, что ничего из стен СИЗО не пропало. Есть версия, что они могли выломать лоток для еды в камере и вскрыть замок, а после этого выйти в заднюю дверь.

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Виновны ли сотрудники ИВС в побеге?

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