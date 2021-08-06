Пособие за диспансеризации в срок хотят выплачивать в России
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Пособие за диспансеризации в срок хотят выплачивать в России

5:34:338/6/2021Фото: pixabay
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Планируется, что начислять его будут три раза в год.

Пособие будут начислять по специальным кодам

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила выплачивать пособие за своевременное прохождение плановой диспансеризации. Она считает, что это нужно для улучшения здоровья россиян.

- Прошу вас рассмотреть возможность запуска федеральной программы «Здоровая Россия», предусматривающей широкое информирование населения о возможности бесплатного обследования и выплату пособия один раз в три года в размере 10 тыс. рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков, - написала она в обращении на имя министра труда Антона Котякова.

Она предложила ввести специальные QR-коды, которые люди будут получать при прохождении диспансеризации. Коды будут загружаться на портал госуслуг, и на их основании раз в три года граждане смогут получить пособие, сообщает RT.

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