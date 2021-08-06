В Минэкономразвития РФ взяли на работу экс-главу минцифры Новосибирской области Дюбанова
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В Минэкономразвития РФ взяли на работу экс-главу минцифры Новосибирской области Дюбанова

8:16:158/6/2021Фото: АиФ
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Бывший новосибирский чиновник будет курировать федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». 

Анатолий Дюбанов будет работать в Минэкономразвития РФ

В начале недели стало известно, что Анатолий Дюбанов подал в отставку и больше не будет министром цифрового развития в Новосибирской области. Новым местом работы для Дюбанова станет федеральное министерство - он будет возглавлять департамент Минэкономразвития РФ.

Бывший новосибирский чиновник будет курировать федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».  Среди вопросов, которыми будет заниматься Дюбанов -правовое регулирование отношений в новой цифровой экономике, выстраивание национальной системы управления данными, а также решение вопросов долгосрочного архивного хранения электронных данных и других.

В настоящее время на пост исполняющего обязанности министра назначен Павел Жучков, который ранее работал заместителем министра.

Анатолий Дюбанов родился в Новосибирске в 1971 году. В 1993 году он закончил инженерно-космическую Краснознаменную академию с отличием. С 19 августа 2019 года работал министром цифрового развития и связи Новосибирской области.

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