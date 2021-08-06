Благоприятные виды работ на земле по лунному календарю 7 и 8 августа 2021 года: Новолуние в знаке Льва
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Благоприятные виды работ на земле по лунному календарю 7 и 8 августа 2021 года: Новолуние в знаке Льва

9:20:398/6/2021Фото: Pixabay
0

Эти дни в широко распространенный календарях для дачника вычеркнуты из списка благоприятных, поскольку 8 августа наступит Новолуние. Но это не значит, что заняться будет нечем.

ростки
В субботу можно высаживать подготовленные растения

7 августа 2021 года наступают 28 и 29 лунные сутки. Луна будет убывающей и расположится в 28 сутки в созвездии Рака, в 29 сутки луна перейдет в созвездие Льва.

В этот день считаются неблагоприятными посевы и посадки, за исключением тех готовых растений, под которые уже приготовлена грядка или место в теплице, поскольку сегодня неблагоприятны любые работы с землей, рыхление, перекопка почвы, а также её полив. Если у вас уже готовая рассада и под неё приготовлено место, сегодня можно её высаживать.

Можно сегодня заниматься обрезкой ненужной поросли, веток, можно формировать кроны деревьев и кустарников, однако прививки им проводить неблагоприятно. Хорошо убирать засохшую растительность, больные деревья и кустарники, убирать и выкорчевывать ненужные пни.

Благоприятно будет провести работы по обработке растений и деревьев средствами химии с целью устранения болезней и вредителей. Сегодня разрешен сбор урожая, однако на хранение этот урожай закладывать будет нельзя, поскольку он будет слишком водянистым и быстро загниёт.

Однако можно заниматься заготовками и консервацией тех плодов, которые выросли над землёй. Для консервации можно только выбирать метод маринования, засолкой и закваской заниматься нежелательна. Также сегодня разрешена посадка многолетнего лука и луковичных многолетних цветов.

8 августа

8 августа 2021 года заканчивается лунный месяц, в эти сутки случится Новолуние. Жизнедеятельность совершенно всех растений, как над землёй, так и в корневой системе, приостанавливается.

Символически можно сказать, что всё перестает дышать в этот день, а потому лучше отказаться от всех привычных огородных работ. Однако работу для себя на участке всё равно можно найти.

Можно благоприятно удалять и обрезать побеги, однако пускать для черенкования их не рекомендовано, поскольку это будет пустая трата времени - они не приживутся. В этот день можно заняться наведением порядка на участке, перепланировкой зон отдыха, уборкой мертвых растений. Можно работать с химией и проводить борьбу с сорняками.

Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Вот какие знаки Зодиака самые мстительные
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Душил колготками: Гордон объяснил свое поведение
«Отвращение и смех»: крымские татары резко ответили Зеленскому
Испанец убил россиянку и попытался сжечь труп
Полицейский на служебном авто сбил девушку на переходе
дачалунный календарь. календарь дачника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чем займетесь в выходные?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Благоприятные виды работ на земле по лунному календарю 7 и 8 августа 2021 года: Новолуние в знаке Льва
9:20:39 8/6/2021
Благоприятные виды работ на земле по лунному календарю 7 и 8 августа 2021 года: Новолуние в знаке Льва
Renault Duste с трупом женщины достали из реки: Тайна утопления раскрыта
8:52:13 8/6/2021
Renault Duste с трупом женщины достали из реки: Тайна утопления раскрыта
Путин приказал еще больше помогать бедным и мониторить доходы малоимущих россиян
8:33:09 8/6/2021
Путин приказал еще больше помогать бедным и мониторить доходы малоимущих россиян
С Днем подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции 7 августа яркие поздравления и картинки для профессионалов
8:30:49 8/6/2021
С Днем подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции 7 августа яркие поздравления и картинки для профессионалов
В Минэкономразвития РФ взяли на работу экс-главу минцифры Новосибирской области Дюбанова
8:16:15 8/6/2021
В Минэкономразвития РФ взяли на работу экс-главу минцифры Новосибирской области Дюбанова
Что обязательно должны вкушать православные в Яблочный спас 19 августа 2021 года? Что должно быть на столе, кроме яблок
8:15:33 8/6/2021
Что обязательно должны вкушать православные в Яблочный спас 19 августа 2021 года? Что должно быть на столе, кроме яблок
БердскКадровый голод ликвидировать на предприятиях Бердска хочет власть
7:53:57 8/6/2021
Кадровый голод ликвидировать на предприятиях Бердска хочет власть
Из-за мощного пожара на заводе в Уренгое перекачка газа в Европу упала в два раза
7:29:34 8/6/2021
Из-за мощного пожара на заводе в Уренгое перекачка газа в Европу упала в два раза
Почему святого Пантелеймона прозвали «Главным небесным врачом»? Как молиться святому 9 августа в праздник великомученика
7:20:58 8/6/2021
Почему святого Пантелеймона прозвали «Главным небесным врачом»? Как молиться святому 9 августа в праздник великомученика
Огурец из неожиданного места у грузчика достали врачи
7:10:59 8/6/2021
Огурец из неожиданного места у грузчика достали врачи
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '