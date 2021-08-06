Благоприятные виды работ на земле по лунному календарю 7 и 8 августа 2021 года: Новолуние в знаке Льва

7 августа 2021 года наступают 28 и 29 лунные сутки. Луна будет убывающей и расположится в 28 сутки в созвездии Рака, в 29 сутки луна перейдет в созвездие Льва.
В этот день считаются неблагоприятными посевы и посадки, за исключением тех готовых растений, под которые уже приготовлена грядка или место в теплице, поскольку сегодня неблагоприятны любые работы с землей, рыхление, перекопка почвы, а также её полив. Если у вас уже готовая рассада и под неё приготовлено место, сегодня можно её высаживать.
Можно сегодня заниматься обрезкой ненужной поросли, веток, можно формировать кроны деревьев и кустарников, однако прививки им проводить неблагоприятно. Хорошо убирать засохшую растительность, больные деревья и кустарники, убирать и выкорчевывать ненужные пни.
Благоприятно будет провести работы по обработке растений и деревьев средствами химии с целью устранения болезней и вредителей. Сегодня разрешен сбор урожая, однако на хранение этот урожай закладывать будет нельзя, поскольку он будет слишком водянистым и быстро загниёт.
Однако можно заниматься заготовками и консервацией тех плодов, которые выросли над землёй. Для консервации можно только выбирать метод маринования, засолкой и закваской заниматься нежелательна. Также сегодня разрешена посадка многолетнего лука и луковичных многолетних цветов.
8 августа
8 августа 2021 года заканчивается лунный месяц, в эти сутки случится Новолуние. Жизнедеятельность совершенно всех растений, как над землёй, так и в корневой системе, приостанавливается.
Символически можно сказать, что всё перестает дышать в этот день, а потому лучше отказаться от всех привычных огородных работ. Однако работу для себя на участке всё равно можно найти.
Можно благоприятно удалять и обрезать побеги, однако пускать для черенкования их не рекомендовано, поскольку это будет пустая трата времени - они не приживутся. В этот день можно заняться наведением порядка на участке, перепланировкой зон отдыха, уборкой мертвых растений. Можно работать с химией и проводить борьбу с сорняками.