Renault Duste с трупом женщины достали из реки: Тайна утопления раскрыта

В Ульяновской области в затонувшей иномарке было найдено тело женщины на заднем сиденье. «Рено Дастер» был поднят из Волги около села Криуши.
Следователи стали выяснять, почему женщина оказалась в машине. Погибшая - жительница Ульяновской области, автомобиль находится в собственности ее знакомого. 64-летняя женщина вместе со своим знакомым припарковали машину на берегу, а сами отдыхали, распивая спиртные напитки.
Через некоторое время друзья стали собираться домой и сели в автомобиль. Водитель снял машину с ручного тормоза и она покатилась в воду. Мужчина смог покинуть автомобиль и выбраться на берег, а погибшей этого сделать не удалось.
Обстоятельства произошедшего будут проверять правоохранительные органы - проводится доследственная проверка.