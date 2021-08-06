Renault Duste с трупом женщины достали из реки: Тайна утопления раскрыта
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Renault Duste с трупом женщины достали из реки: Тайна утопления раскрыта

8:52:138/6/2021Фото: Wikimedia Commons
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64-летняя пассажирка утонула вместе с автомобилем после пикника на берегу.

В Волгу скатился автомобиль, в котором находились двое, выбрался только один

В Ульяновской области в затонувшей иномарке было найдено тело женщины на заднем сиденье. «Рено Дастер» был поднят из Волги около села Криуши.

Следователи стали выяснять, почему женщина оказалась в машине. Погибшая - жительница Ульяновской области, автомобиль находится в собственности ее знакомого. 64-летняя женщина вместе со своим знакомым припарковали машину на берегу, а сами отдыхали, распивая спиртные напитки.

Через некоторое время друзья стали собираться домой и сели в автомобиль. Водитель снял машину с ручного тормоза и она покатилась в воду. Мужчина смог покинуть автомобиль и выбраться на берег, а погибшей этого сделать не удалось.

Обстоятельства произошедшего будут проверять правоохранительные органы - проводится доследственная проверка.

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
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НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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