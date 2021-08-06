Путин приказал еще больше помогать бедным и мониторить доходы малоимущих россиян

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину регулярно мониторить доходы россиян и при необходимости оказать дополнительную поддержку малообеспеченным. Это делается, чтобы не допустить снижения уровня их доходов, сообщается 6 августа на сайте Кремля.
"Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста", - говорится в перечне поручении главы государства по итогам заседания президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам, состоявшееся 19 июля.
Доклад по этому вопросу Путин ожидает до 1 ноября, а далее - раз в полгода.
Путин также дал поручение правительству обеспечить изменение целевых показателей проекта единого плана по достижению национальных целей развития. Необходимо предусмотреть корректировку в нем показателя бедности населения "с учетом фактически достигнутой положительной динамики данного показателя в 2020 году, а также дополнительных мер, реализуемых по повышению доходов населения, включая семьи с детьми".
Кабинет министров, в свою очередь, должен обеспечить "сопоставимость отчетных данных (квартальных и годовых) об уровне бедности предыдущих периодов с данными текущего и среднесрочного периодов".