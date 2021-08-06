Путин приказал еще больше помогать бедным и мониторить доходы малоимущих россиян
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Путин приказал еще больше помогать бедным и мониторить доходы малоимущих россиян

8:33:098/6/2021
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Поручения на тему уровня жизни граждан России президент дал правительству по итогам совещания по стратегическому развитию.

Путин поручил регулярно мониторить доходы малообеспеченных групп граждан

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину регулярно мониторить доходы россиян и при необходимости оказать дополнительную поддержку малообеспеченным. Это делается, чтобы не допустить снижения уровня их доходов, сообщается 6 августа на сайте Кремля.

"Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста", - говорится в перечне поручении главы государства по итогам заседания президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам, состоявшееся 19 июля.

Доклад по этому вопросу Путин ожидает до 1 ноября, а далее - раз в полгода.

Путин также дал поручение правительству обеспечить изменение целевых показателей проекта единого плана по достижению национальных целей развития. Необходимо предусмотреть корректировку в нем показателя бедности населения "с учетом фактически достигнутой положительной динамики данного показателя в 2020 году, а также дополнительных мер, реализуемых по повышению доходов населения, включая семьи с детьми".

Кабинет министров, в свою очередь, должен обеспечить "сопоставимость отчетных данных (квартальных и годовых) об уровне бедности предыдущих периодов с данными текущего и среднесрочного периодов".

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