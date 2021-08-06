Кошки массово умирают от неизвестной инфекции. Что будет с их хозяевами?

Минимум 330 кошек погибли в Великобритании после заражения неизвестной инфекцией. Ветеринарам удалось спасти 528 животных, которые также заразились, об этом стало известно от Sky News.
По мнению специалистов из Королевского ветеринарного колледжа (RVC) причиной заражения может стать корм, представленный компанией Fold Hill Foods. Его буквально недавно вывели с рынка после того, как выяснили, что в составе корма находятся опасные токсины. После приема данного специального питания у животных зафиксировано резкое падение количества красных и белых кровяных телец, а также тромбоцитов. Такое состояние называется панцитопенией и вызывает гибель животного. В последнем случае умерло 63,5% заболевших кошек.
По словам экспертов, число смертей животных может увеличиться, также они подозревают, что не всех погибших можно зафиксировать, так как некоторые могли просто умереть дома и не быть доставлены в клиники. В то же время в Агентстве пищевых стандартов Британии заявили, что для людей нет опасности заражения смертельной инфекцией.
- У нас нет свидетельств, что эта вспышка представляет какую-либо опасность для человеческого здоровья, — сообщили в ведомстве.
Правительство Британии проводит свою проверку для выяснения причин массовой гибели животных.