Лунный календарь дачных работ с 10 по 20 августа 2021 года: Благоприятные виды работ и действий

10 и 11 августа
Растущая луна расположилась в созвездии Девы, которое относится к знакам средней плодородности. В эти вторник и среду благоприятно заниматься формированием кустов томатов, прищипыванием и пасынкованием. Можно провести эти же работы с кустами перца.
Благоприятен посев зелени и огурцов незамоченными заранее семенами. Можно пикировать рассаду и пересаживать растения с места на место. Благоприятно внесение удобрений и подкормок, а также полив. Разрешено удалять однолетние ненужные побеги, проводить прищипывание верхушек деревьев и кустарников. Очень хорошо в эти два дня заниматься посевом газона, а также его поливом. Из запрещённых работ сегодня только замачивание семян.
12 и 13 августа
Луна продолжает расти и переходит в знак средней плодородности Весы. Сегодня можно заняться посадкой рассады огурцов и цветной капусты в теплицу для позднего осеннего доращивания. Можно посеять для свежей зелени салат и петрушку. На свободных участках земли сегодня можно посеять сидераты. Благоприятна уборка корнеплодов, в том числе на зимнее хранение. Цветоводы сегодня могут очень хорошо укоренять черенки, а также садить любые многолетние цветы. Из запрещенных работ сегодня работа с химией.
14 и 15 августа
Набирающая силу Луна переходит в плодородный знак Скорпиона. Сегодня можно посеять сухие семена огурцов на рассаду, для дальнейшего её высаживания в теплицу. Собирать урожай вы будете уже поздней осенью, возможно, даже во время выпавшего первого снега.
Сегодня можно высаживать цветную капусту и спаржу. Разрешено проводить подкормку любыми удобрениями, как органическими, так и минеральными. Очень благоприятно сегодня сеять сидераты на свободные участки земли. Для любителей цветов сегодня также очень хороший день - можно высаживать любые цветы, в том числе розы. Сегодня не рекомендуется убирать урожай картофеля для зимнего хранения. В саду благоприятно заняться обрезкой старых ветвей малины.
16 и 17 августа
В понедельник и вторник луна расположится в Стрельце, который относятся к малопродуктивным знакам зодиака. В эти два дня благоприятно заниматься уборкой урожая картофеля и других корнеплодов, в том числе лука и чеснока, на зимнее хранение.
Собранный урожай сегодня благоприятно замораживать, если вы не собираетесь его солить или мариновать. Можно проводить любые работы с землей, в том числе рыхлить и её, окучивать растения, пропалывать грядки. Кусты томатов и перцев сегодня можно формировать и прищипывать. Разрешено обрабатывать любые культуры и растения ядохимикатами от болезней и вредителей. Из запрещённых видов работ сегодня полив и обрезка растений. День благоприятен для квашения и капусты.
18 и 19 августа
В эти два дня луна расположится в созвездии Козерога, он относится к знакам средней плодородности. Сегодня можно сеять цветную капусту и кольраби на рассаду, которую позже придется высаживать в теплицу для осеннего доращивания.
Можно провести любую подкормку растений, пасынковать их, пропалывать грядки. Благоприятна уборка любого урожая на зимнее хранение. Из запрещённых работ сегодня только работа с корневой системой растений. Для консервирования урожая в любом виде день очень хорошо подходит.
20 августа
Сегодня луна перешла в неплодородное созвездие Водолея. Можно собирать семена, пасынковать любые овощные культуры. Хорошо выкапывать картофель и убирать его на хранение. Из запрещённых работ сегодня посадки любых культур, а также поливы и внесение подкормок.