Пожары Якутии накрыли Новосибирск и Бердск запахом и смогом

В пятницу, 6 августа, стало понятно, что экологическая катастрофа, которая происходит в Якутии из-за ситуации с пожарами, стала ощущаемой в Новосибирской области.
Жители Сибирской столицы отметили стойкий запах гари, который немного прошел только после дождя. Эксперты считают что причиной возникновения «аромата» стали пожары в Якутии. В лаборатории CityAir сделали замеры и выяснили, что в пятницу в регионе загрязнение воздуха стало более высоким чем обычно.
- В настоящее время уровень загрязненности оценивается в 7 баллов по 10-бальной шкале. Причина увеличения концентрации частиц мелкодисперсной пыли – перенос в Новосибирск дыма от лесных пожаров в Якутии», — рассказала Анастасия Гетьман «Континенту Сибирь».
Содержание мелкодисперсных взвешенных частиц в воздухе в Новосибирской области свидетельствуют о присутствии дыма природных пожаров, действующих в Якутии, его концентрация была максимальной в 12-13 часов. Снижение показателя стало заметным после прошедшего дождя.
По данным глобального сервиса состояния атмосферы Copernicusв течение ближайших пяти дней произойдет возвращение дыма в Новосибирск. На субботу, 7 августа в метеоцентре обещают снижение концентрации загрязнения в атмосфере.
Жители Бердска тоже сообщали, что днем ощущали запах пожарища.
-Несколько раз выходила на балкон после того, как потянуло запахом гари. Осматривалась, нет ли где пожара, даже в подъезд выглянула - проверить. Примерно час ощущался характерный запах пожарища - где-то с половины первого дня, - рассказала "Курьер. Среда. Среда" Евгения, живущая в недалеко от школы №1 в центре города.