Пожары Якутии накрыли Новосибирск и Бердск запахом и смогом
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пожары Якутии накрыли Новосибирск и Бердск запахом и смогом

10:35:458/6/2021Фото: PIXNIO
0

На субботу, 7 августа, в метеоцентре обещают снижение концентрации загрязнения в атмосфере.

Пожары в Якутии принесли гарь в Новосибирскую область

В пятницу, 6 августа, стало понятно, что экологическая катастрофа, которая происходит в Якутии из-за ситуации с пожарами, стала ощущаемой в Новосибирской области.

Жители Сибирской столицы отметили стойкий запах гари, который немного прошел только после дождя. Эксперты считают что причиной возникновения «аромата» стали пожары в Якутии. В лаборатории CityAir сделали замеры и выяснили, что в пятницу в регионе загрязнение воздуха стало более высоким чем обычно.

- В настоящее время уровень загрязненности оценивается в 7 баллов по 10-бальной шкале. Причина увеличения концентрации частиц мелкодисперсной пыли – перенос в Новосибирск дыма от лесных пожаров в Якутии», — рассказала Анастасия Гетьман «Континенту Сибирь».

Содержание мелкодисперсных взвешенных частиц в воздухе в Новосибирской области свидетельствуют о присутствии дыма природных пожаров, действующих в Якутии, его концентрация была максимальной в 12-13 часов. Снижение показателя стало заметным после прошедшего дождя.

По данным глобального сервиса состояния атмосферы Copernicusв течение ближайших пяти дней произойдет возвращение дыма в Новосибирск.  На субботу, 7 августа в метеоцентре обещают снижение концентрации загрязнения в атмосфере.

Жители Бердска тоже сообщали, что днем ощущали запах пожарища.

-Несколько раз выходила на балкон после того, как потянуло запахом гари. Осматривалась, нет ли где пожара, даже в подъезд выглянула - проверить. Примерно час ощущался характерный запах пожарища - где-то с половины первого дня, - рассказала "Курьер. Среда. Среда" Евгения, живущая в недалеко от школы №1 в центре города.

18-летняя Валерия Башкирова сделала громкое заявление
Врач рассказал, какой анализ нужно сдать перед вакцинацией
О пользе арбуза для переболевших COVID-19: мнение врача
Пенсионеров уже предупредили об изменении правил по пенсии
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Молния убила сразу 16 человек на свадьбе
Стало известно, что святые предрекли России и миру
Какие продукты опасны для поджелудочной железы
Азаров выступил с резкой критикой президента Зеленского
смогпожарызапах дыма
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пока не потушат будем задыхаться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Капитан полиции покончила с собой из-за неприятного запаха изо рта
10:22:56 8/6/2021
Капитан полиции покончила с собой из-за неприятного запаха изо рта
Что можно и нельзя есть в мусульманский пост?
10:20:04 8/6/2021
Что можно и нельзя есть в мусульманский пост?
Красивые открытки для верующих в Успение бабушки Иисуса Христа праведной Анны и искренние слова
10:15:40 8/6/2021
Красивые открытки для верующих в Успение бабушки Иисуса Христа праведной Анны и искренние слова
Маски снять разрешил Роспотребнадзор. При каких условиях?
9:48:55 8/6/2021
Маски снять разрешил Роспотребнадзор. При каких условиях?
Кошки массово умирают от неизвестной инфекции. Что будет с их хозяевами?
9:27:29 8/6/2021
Кошки массово умирают от неизвестной инфекции. Что будет с их хозяевами?
Благоприятные виды работ на земле по лунному календарю 7 и 8 августа 2021 года: Новолуние в знаке Льва
9:20:39 8/6/2021
Благоприятные виды работ на земле по лунному календарю 7 и 8 августа 2021 года: Новолуние в знаке Льва
Renault Duste с трупом женщины достали из реки: Тайна утопления раскрыта
8:52:13 8/6/2021
Renault Duste с трупом женщины достали из реки: Тайна утопления раскрыта
Путин приказал еще больше помогать бедным и мониторить доходы малоимущих россиян
8:33:09 8/6/2021
Путин приказал еще больше помогать бедным и мониторить доходы малоимущих россиян
С Днем подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции 7 августа яркие поздравления и картинки для профессионалов
8:30:49 8/6/2021
С Днем подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции 7 августа яркие поздравления и картинки для профессионалов
В Минэкономразвития РФ взяли на работу экс-главу минцифры Новосибирской области Дюбанова
8:16:15 8/6/2021
В Минэкономразвития РФ взяли на работу экс-главу минцифры Новосибирской области Дюбанова
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '