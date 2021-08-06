Капитан полиции покончила с собой из-за неприятного запаха изо рта

Сотрудницу полиции нашли мертвой возле собственного дома в Подмосковье. Предположительно, она покончила с собой из-за проблем со здоровьем - у нее пахло изо рта. У погибшей осталось четверо детей, трое из которых несовершеннолетние.
5 августа утром многодетная мать, капитан полиции, находящаяся в декретном отпуске, собиралась с детьми к врачу. Но вдруг пропала. Старший сын вышел на улицу и увидел мертвую мать лежащей на асфальте. Скорая помощь констатировала смерть.
Сейчас полицейские и СК выясняют мотивы поступка многодетной женщины. Как пишет МК, недавно погибшая узнала о серьезном заболевании желудка. С ним была связана другая проблема, доставляющая массу неудобств, – неприятный запах изо рта. Она даже лечилась в больнице.
Дети остались сиротами, поскольку воспитывала они их одна.