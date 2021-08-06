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Суд огласил приговор брату Навального за акции протеста

11:02:378/6/2021Фото: navalny.com
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Его признали виновным в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил во время несанкционированных митингов.

Алексей и Олег Навальные

Преображенский суд Москвы 6 июля огласил приговор Олегу Навальному. Его признали виновным в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил во время протестных акций. Брату Алексея Навального назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

"Приговором Преображенского районного суда города Москвы Навальный Олег признан виновным по части 4 статьи 33, части 1 статьи 236 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год. Срок считается условным, с испытательным сроком на один год", - цитирует РИА Новости адвоката осужденного Никоса Параскевова.

Фигурантами дела являются также муниципальный депутат Людмила Штейн и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и другие.

Суд уже приговорил за аналогичное преступление юриста "Фонда борьбы с коррупцией"(организация признана иноагентом и запрещена в РФ ка экстремистская) Любовь Соболь и соратника Навального Николая Ляскина к полутора и одному годам ограничения свободы соответственно.

Олег Навальный сначала находился под домашним арестом, что подразумевает запрет пользоваться интернетом.

Олег Навальный уже был судим по делу "Ив Роше" вместе со старшим братом.  В 2014 году он вместе с Алексеем получил срок по делу о хищении 26 млн рублей у компании. В отличие от Алексея, получившего тогда условное наказание, Олег отсидел 3,5 года в колонии общего режима.

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