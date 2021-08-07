Астрологи: Три знака зодиака победят свои страхи с 5 по 11 августа 2021 года
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Астрологи: Три знака зодиака победят свои страхи с 5 по 11 августа 2021 года

2:00:358/7/2021Фото: pxhere.com
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Солнце - пылающее Солнце находится напротив Сатурна. Сатурн представляет наши страхи - Солнце освещает его своим мегаваттным светом.

солнце, вода, шар
Сатурн в оппозиции к Солнцу - это транзит, который может помочь нам преодолеть наши страхи

Три знака зодиака, которые преодолеют свои страхи с 5 по 11 августа 2021 года во время противостояния Сатурна Солнцу, могут почувствовать, что произошло чудо.

Когда я думаю о Сатурне, в космосе, огромном и таинственном, окруженном чернотой и звездами, я чувствую оттенок так называемой астрофобии, смешанной с мегалафобией - иррациональным страхом перед космосом и огромными объектами, пишет yourtango.com.

Сатурн в оппозиции к Солнцу - это транзит, который может помочь нам преодолеть наши страхи, и мне интересно, поразит ли меня внезапная любовь к тем самым вещам, которые вызывают у меня фобию. Правда? Возможно нет.

Но из-за обычных старых страхов - о да. Мы можем использовать этот транзит именно для этого - преодоления страхов, которые сдерживают нас в жизни.

Фобии могут нуждаться в профессиональном лечении, но мы, безусловно, достаточно сильны, чтобы противостоять нашим страхам, чтобы мы могли сосуществовать с тем, что их вызывает.

Солнце - пылающее Солнце находится напротив Сатурна. Сатурн представляет наши страхи - Солнце освещает его своим мегаваттным светом, который, в свою очередь, является для нас откровением, показывая нам, чего мы боимся и что нам нужно с этим делать, если мы хотим избавиться от этого нежелательного раздражения.

Мы живем лучше, когда бесстрашны, и этот транзит здесь - начиная с 5 августа - чтобы помочь нам преодолеть то, с чем мы боимся столкнуться.

Какие знаки преодолеют их страхи во время Сатурна в оппозиции Солнцу?

Знаки Зодиака, которые преодолеют свои страхи во время Сатурна, выступят против Солнца с 5 по 11 августа 2021 года:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Вы боитесь потерять актуальность. Вот так. Ваш страх не связан с конфронтацией, публичными выступлениями или какими-либо стандартами.

Нет, ты боишься оказаться менее важным, чем хотелось бы . Что вы делали всю свою жизнь, чтобы бороться с этим страхом, так это то, что вы чрезмерно компенсируете, командуя людьми.

Если вы ведете себя как начальник, никто не станет ставить под сомнение ваш авторитет, а авторитет - это именно то, что вам нравится думать о себе.

Но - это утомительно. Вы просто хотите быть свободными от этой непрерывной заботы, и это именно то, что вы получите, наступив 5 августа, - чувство освобождения.

Вы достаточно умны, чтобы понимать, что не имеет значения, что о вас думают другие, и вы можете ударить себя за потраченное впустую время, чтобы убедиться, что все мнения о вас высоки.

Это пустая трата времени, и если вы действительно хотите знать правду: вы просто великолепны с чьим-либо одобрением или без него.

Лев (23 июля - 22 августа)

Вы хотели бы думать о себе как о бесстрашном, и в какой-то степени так оно и есть. Но в пределах этой степени есть целая вселенная невротических чувств, которые вы подавляете - ради других и для спасения лица.

Вы боитесь, что никто не заботится о вас, и об этом вы бы никогда не говорили, главным образом потому, что из-за этого вы производите впечатление уязвимого и слабого. Слабость - это то, чем вы ужасаетесь , и это последнее, что вы хотели бы, чтобы кто-то ассоциировал с вами.

Сатурн в оппозиции Солнцу будет работать с вами над тем, чтобы избавиться от представления о том, что никому нет дела.

Что вы можете увидеть, так это то, что вы подрываете людей, полагая, что им все равно, хотя на самом деле они очень заботятся. То, что вам посчастливилось случиться с вами благодаря этому транзиту, является выходом из этого мышления. Вас любят, и вы скоро узнаете, насколько это правда.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Вы всегда боялись остаться в одиночестве.

Хотя вы очень любите погружаться в фантазии, вы бы предпочли делать это с кем-нибудь еще, и с годами произошло то, что ваш страх одиночества создал состояние вакуума; ваша потребность граничит с бездонной ямой, и когда люди улавливают ваши вибрации, это читается как нечто, что они никогда не смогут заполнить.

Ваш страх действует как самоисполняющееся пророчество: вы видите одиночество как свою судьбу и бессознательно создаете его еще больше.

Сатурн в оппозиции к Солнцу не хочет иметь с этим ничего общего и не будет поддерживать ваши попытки чувствовать себя плохо. Вам посоветуют почтить этот переход, говоря себе, что вы не только любимы, но и не одиноки. Ты никогда не одинок, Водолей - и в твоем мире все хорошо.

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астрологиязнаки зодиакапреодолеть страхи
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