Уникальные свойства ананасов для здоровья, назвали врачи

Вы можете подумать, что ананас - это просто восхитительный тропический фрукт, но на самом деле он очень полезен для здоровья. Ананасы использовались в народной медицине с давних времен. Действительно, польза ананасов для здоровья настолько велика, что они могут даже помочь организму бороться с хроническими заболеваниями, такими как воспалительные состояния и даже рак.
Если вы все еще не уверены в том, что может принести этот тропический фрукт, вот девять удивительных преимуществ ананаса для здоровья, пишет food.news.
Поддерживает здоровье пищеварительной системы
Ананасы являются богатым источником как растворимой, так и нерастворимой клетчатки. Оба они могут помочь защитить вас от запора, синдрома раздраженного кишечника и диареи. Во-первых, нерастворимая клетчатка помогает увеличить объем стула, облегчая его прохождение через ваш организм и способствуя регулярному опорожнению кишечника.
Кроме того, ананасы содержат фермент под названием бромелайн, исследования которого связывают с улучшением пищеварения. Одно конкретное исследование показывает, что бромелайн в ананасе может помочь уменьшить последствия диареи.
Помогает бороться с кашлем
Бромелайн в ананасах также помогает при кашле, уменьшая выработку мокроты и слизи в дыхательных путях. Кроме того, этот фермент также является противовоспалительным средством и обладает способностью бороться с инфекциями и убивать бактерии.
Кроме того, ананасы также богаты витамином С, который помогает укрепить вашу иммунную систему.
Поддерживает здоровье костей
Здоровье костей, вероятно, не первое, что приходит на ум, когда вы думаете об ананасах. Но эти замечательные фрукты действительно полезны для ваших костей благодаря высокому содержанию марганца. Одна порция ананаса может обеспечить до 76 процентов рекомендуемой дневной нормы (ДВ) марганца.
Это может помочь предотвратить рак
Высокое содержание марганца в ананасе также помогает предотвратить рак. Марганец является важным сопутствующим фактором в производстве супероксиддисмутазы. Это фермент, расщепляющий вредные свободные радикалы в организме. Последний был связан со многими различными видами рака.
Кроме того, бромелайн в ананасе может также играть роль в борьбе с раком. По крайней мере, одно исследование показало, что бромелайн может вызывать гибель клеток рака груди.
Поддерживает здоровье полости рта
Ананасы обладают вяжущими свойствами, которые укрепляют десны и предотвращают расшатывание зубов. Вяжущие вещества укрепляют ткани и предотвращают потерю зубов.
Кроме того, бромелайн в ананасе также может действовать как естественный отбеливатель зубов.
Может помочь облегчить боль в суставах
Употребление ананасов может помочь уменьшить общее воспаление, в том числе связанное с болью в мышцах и суставах. Это снова связано с бромелайном, который, как показали исследования, уменьшает симптомы артрита.
Поддерживает кровообращение
Ананасы богаты медью, которая является важным минералом, необходимым для образования красных кровяных телец. Эти клетки доставляют кислород в различные части вашего тела.
Поддерживает хорошее кровяное давление
Еще один способ, которым ананасы помогают поддерживать вашу систему кровообращения, - это высокое содержание калия. Исследования показали, что увеличение потребления калия может помочь снизить кровяное давление.
Способствует выработке коллагена
Витамин С, который содержится в ананасах, необходим для выработки коллагена. Этот белок является основным компонентом соединительных тканей, из которых состоят наши сухожилия, связки, кожа, мышцы и многое другое. Улучшение выработки коллагена может принести им пользу для здоровья.
Благодаря богатому содержанию питательных веществ, таких как витамин С, калий, бромелайн и другие, употребление ананасов может принести вашему организму ряд преимуществ для здоровья. Таким образом, вы должны попробовать этот тропический фрукт - ваше тело будет вам благодарно за это.