Как правильно пить кофе утром при диабете 2 типа: исследование

Осложнения диабета 2-го типа можно предотвратить, если регулировать уровень сахара в крови путем принятия решений о здоровом образе жизни. Однако легче сказать, чем сделать. Хотя это может показаться безобидным, исследования показывают, что время выпить кофе по утрам может отрицательно повлиять на контроль сахара в крови.
Диабет 2 типа может вызвать серьезные осложнения, если его не лечить, потому что неконтролируемый уровень сахара в крови - основная угроза - может вызвать волну разрушительных эффектов. Инсулин - это гормон, который обычно отвечает за регулирование уровня сахара в крови. Однако этот механизм нарушается, если у вас диабет 2 типа, поэтому людям приходится искать альтернативные способы регулирования уровня сахара в крови. Согласно исследованию, опубликованному в British Journal of Nutrition , время выпить утренний кофе может повлиять на контроль сахара в крови, пишет express.co.uk.
Исследование показало, что крепкий черный кофе, который разбудит вас после нарушенного ночного сна, может нарушить контроль над уровнем сахара в крови.
В исследовании Центра питания, физических упражнений и метаболизма Университета Бата (Великобритания) изучалось влияние нарушенного сна и утреннего кофе на целый ряд различных метаболических маркеров.
Ученые показали, что хотя одна ночь плохого сна оказывает ограниченное влияние на наш метаболизм, употребление кофе как способ пробудить вас ото сна может отрицательно сказаться на контроле уровня глюкозы (сахара) в крови.
Чтобы собрать свои выводы, физиологи из Университета Бата попросили 29 здоровых мужчин и женщин провести три различных ночных эксперимента в случайном порядке:
В одном из экспериментов участники имели нормальный ночной сон, и им было предложено выпить сладкий напиток при пробуждении утром.
В другом случае участники испытали нарушенный ночной сон (когда исследователи будили их каждый час на пять минут), а затем после пробуждения им давали тот же сладкий напиток.
С другой стороны, участники испытали такое же нарушение сна (то есть просыпались всю ночь), но на этот раз им сначала дали крепкий черный кофе за 30 минут до употребления сладкого напитка.
В каждом из этих тестов у участников брали образцы крови после приема глюкозы, которые по содержанию энергии (калорий) отражали то, что обычно можно было употреблять на завтрак.
Их результаты подчеркивают, что одна ночь нарушенного сна не ухудшила реакцию участников на глюкозу / инсулин в крови за завтраком по сравнению с нормальным ночным сном.
Однако крепкий черный кофе, употребляемый перед завтраком, значительно увеличивал реакцию глюкозы в крови на завтрак примерно на 50 процентов.
Хотя опросы на уровне населения показывают, что кофе может быть связан с хорошим здоровьем, прошлые исследования ранее показали, что кофеин может вызывать инсулинорезистентность.
Таким образом, это новое исследование показывает, что обычное средство - употребление кофе после плохого ночного сна, может решить проблему сонливости, но может создать другую, ограничив способность вашего организма переносить сахар в вашем завтраке.
Профессор Джеймс Беттс, содиректор Центра питания, физических упражнений и метаболизма Университета Бата, который руководил этой работой, объяснил: «Мы знаем, что почти половина из нас просыпается утром и, прежде чем что-то делать, пьет кофе. - интуитивно, чем сильнее мы устаем, тем крепче кофе.
«Это исследование важно и имеет далеко идущие последствия для здоровья, поскольку до сих пор у нас были ограниченные знания о том, что это делает с нашим телом, в частности, для нашего метаболизма и контроля сахара в крови.
"Проще говоря, наш контроль сахара в крови нарушается, когда первое, с чем наши тела контактируют, - это кофе, особенно после ночного нарушенного сна. Мы можем улучшить это, сначала съев, а затем выпив кофе, если мы чувствуем, что он нам все еще нужен. Знание этого может иметь важные преимущества для здоровья для всех нас ".
Ведущий исследователь Гарри Смит из Департамента здравоохранения в Бате добавил: «Эти результаты показывают, что одна ночь нарушения сна не ухудшила реакцию участников на глюкозу / инсулин в крови на сладкий напиток по сравнению с нормальной ночью сна, что обнадеживает. Однако для многих из нас начало дня после плохого ночного сна с крепкого кофе действительно оказало негативное влияние на метаболизм глюкозы примерно на 50 процентов.
«Таким образом, люди должны попытаться сбалансировать потенциальные стимулирующие свойства кофе с кофеином утром с потенциалом более высокого уровня глюкозы в крови, и, возможно, лучше употреблять кофе после завтрака, а не до него.
«Нам нужно узнать гораздо больше о влиянии сна на наш метаболизм, например о том, сколько нарушений сна необходимо, чтобы нарушить наш метаболизм, и каковы некоторые из долгосрочных последствий этого, а также то, как упражнения, например, может помочь противостоять этому ».
Диабет 2 типа - симптомы, которые стоит заметить
Многие люди страдают диабетом 2 типа, даже не подозревая об этом.
По данным NHS , это связано с тем, что симптомы не обязательно вызывают недомогание.
Симптомы диабета 2 типа включают:
Писает больше обычного, особенно ночью
Постоянное чувство жажды
Чувство сильной усталости
Похудение без попытки
Зуд вокруг полового члена или влагалища или частое молочница
Порезы или раны, которые заживают дольше
Затуманенное зрение.