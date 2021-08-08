С Днем целителя Пантелеимона 9 августа исцеляющие открытки и благие пожелания для каждого
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С Днем целителя Пантелеимона 9 августа исцеляющие открытки и благие пожелания для каждого

8:18:288/8/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Пантелеймон был славным лекарем, и в свои молодые года, он вылечить мог любого человека, и платы за услугу не брал никогда.

9 августа - День Великомученика и целителя Пантелеимона
9 августа - День Великомученика и целителя Пантелеимона

Целитель Пантелеимон – великомученик, который почитается Православной Церковью. Пантелеимон – грозный святой, являющийся покровителем воинов. Западные христиане почитают великомученика как покровителя медиков.  Дата, когда отмечается День памяти целителя Пантелеимона - 9 августа.

9 августа - День Великомученика и целителя Пантелеимона
9 августа - День Великомученика и целителя Пантелеимона

Пантелеймон – всемилостивый,
Знания имел огромные и силы,
Всем нищим и нуждающим помогал,
И к вере всех призывал.
С праздником православных поздравляем,
Большого счастья, радости желаем,
Каждый день пусть вас приятно удивляет,
Господь от бед пускай оберегает.

***

Пантелеймон был славным лекарем,
И в свои молодые года,
Он вылечить мог любого человека,
И платы за услугу не брал никогда.
День памяти Пантелеймона отмечаем,
Всех искренне поздравляем,
Здоровья крепкого желаем, добра,
Чтоб жизнь на сказку похожа была.

9 августа - День Великомученика и целителя Пантелеимона
9 августа - День Великомученика и целителя Пантелеимона

Пантелеймон был родом из знатной семьи,
У известного врача Ефросиния обучался,
Все знания в практику внедрял свои,
Каждому помочь старался.
В день памяти святого поздравления примите,
В счастье, радости всегда живите,
Достатка вам желаем, благополучия,
И всего самого наилучшего.

***

Пантелеймон целитель был грозный святой,
Покровителем всех воинов его называли,
Он безмездно, обратившихся к нему лечил,
К молитвам всё время призывая.
Все испытания выдержал святой,
Господь ему всё время помогал,
И даже звери не растерзали его,
А, как к исцелителю припадали.

Источник: pozdravik.ru, pozdravkin.com

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