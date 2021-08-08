5 поводов читать сказки детям перед сном

Для многих дети являются главной ценностью в жизни. Многие в детях видят продолжение себя, и хотят вложить в ребенка в процессе воспитания максимум пользы, передавая жизненный опыт. Чтобы ребенок вырос всесторонне развитой личностью, необходимо не только отдавать его в кружки и дополнительные секции, помимо детского сада и школы, но и прилагать собственные усилия.
В маленьком возрасте родитель должен обеспечить ребенка жильем и питанием, а также окружить заботой и вниманием. Мамы или папы по-своему проявляют чувства к своим детям. Самым трепетным моментом из всех выступает время, когда ребенок ложиться спать и просит почитать ему сказку перед сном. С точки зрения дидактики чтение сказок перед сном носит практико-прагматическую пользу.
Хорошие отношения между родителем и ребенком
На сегодняшний день складывается тенденция, когда взрослые полностью увлечены работой и своими делами, зарабатывая деньги для семьи. Свободного времени, которое можно провести с ребенком, остается очень мало. В основном, с маленькими детьми сейчас сидят няни или бабушки с дедушками. Поэтому почитать ребенку сказку на ночь является возможностью сблизиться с ним, как с частью себя.
Ребенок легко засыпает
Детей приучать к режиму дня необходимо с рождения. Сказка – это игровая форма выполнения обязательств, которые не хочется делать. Таким образом, чтение сказки поможет без скандалов, криков и истерик уложить ребенка спать.
Развитие воображения
Когда родитель читает сказку, ребенок может визуализировать персонажей и сценки из нее. Начинает хорошо работать воображение. Ко всему прочему, мышление образами позволяет развить интеллектуальные способности, что в будущем может стать даже целым началом к успешной карьере.
Привитие любви к чтению
Многие дети в детском саду и школе не любят читать, постольку, поскольку это действие требует усидчивости, концентрации внимания и умения перерабатывать полученную информацию. Сказка – это всегда интересно, значит, и чтение, само по себе, тоже вовлекающий процесс.
Психологическая терапия
Если у ребенка вдруг не удался день в детском саду или с друзьями во дворе, чтение сказки поможет успокоить взбудораженную нервную систему, отвлечься от плохих мыслей и плавно погрузиться в объятия Морфея.