Простые хрустящие огурчики к молодой картошке
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Простые хрустящие огурчики к молодой картошке

10:20:308/8/2021Фото: pixabay
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На сегодняшний день существует экспресс-рецепт, который позволит приготовить малосольные огурчики в течение считанных часов, что позволит удивить гостей стола свежим и вкусным продуктом.

огурцы
От такой закуски никто не откажется

Русская национальная кухня вобрала в себя одни из самых лучших блюд на Земле. Чего только не встретишь на столах жителя России: и украинский борщ, и казахский бешбармак, и японские суши. Но все это не сможет заменить того удовольствия от употребления пищи, которое приходит во время поедания картошки с грибами, селедкой, укропом и хрустящим малосольным огурцом.

И вот если картошку, грибы и селедку с зеленью можно употреблять свежими прямо с огорода или моря, то чтобы приготовить огурцы понадобится время. Многие хозяйки по старинке привыкли делать заготовки на будущий год ближе к осени, когда весь урожая уже собран. Однако времена идут и прогресс дошел даже до дачного искусства.

На сегодняшний день существует экспресс-рецепт, который позволит приготовить малосольные огурчики в течение считанных часов, что позволит удивить гостей стола свежим и вкусным продуктом. Понадобится всего лишь полчаса, чтобы приготовить огурцы по этому нехитрому рецепту. Никаких рассолов и сложных многоступенчатых этапов закрутки банки.

Возьмите плотный полиэтиленовый пакет. Чтобы продукта не получилось слишком много, и он не пропал будет достаточно 1 кг. К огурцам для пикантности вкуса добавьте 3 зубчика чеснока, 1 пучок укропа, по столовой ложке сахара и соли, и ½ перца чили.

Моем огурцы, заливаем их водой на полчаса, чтобы они напитались влагой и были более хрустящими. В этот момент чеснок продавливаем через пресс и смешиваем со всеми остальными ингредиентами. Режем огурец на четыре части. Кладем овощ в пакет, добавляем в него приправы и специи, и отправляем мариноваться в холодильник. Хрустящие огурчики готовы!

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