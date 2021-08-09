Археологический прорыв: найден огромный тайник римской армии, которому 2000 лет

Археологи обнаружили тайник римской армии, которому почти 2000 лет, что стало важным историческим прорывом.
Артефакты были найдены на острове Менорка, который когда-то входил в состав Римской империи. На территории Сон Катлар специалисты обнаружили древний склад, в котором хранилось римское оружие и хирургические инструменты, пишет express.co.uk.
Раскопки провели исследователи из университетов Муники, Аликанте, Кадиса и Гранады вместе с музеем Цитадели.
Фернандо Прадос, эксперт по археологии из Университета Аликанте, охарактеризовал находки как «выдающиеся».
Он отметил, что, несмотря на то, что подобные находки были и раньше, для них необычно находиться в таком хорошем состоянии.
Ученый предположил, что причиной этого «мог быть защитный магический характер, приписываемый ему римлянами в их защите от злых духов при запечатывании дверей».
В заявлении Университета Аликанте подчеркивается важность ворот в римской культуре.
Они сказали: «Этот тип слепой двери был характерен для пунической культуры и использовался как система защиты от возможных осад. Римляне придали воротам городов священное значение, и запечатывание ворот определенно влекло за собой определенные действия магического характера. Раскопки ворот и соседней улицы обнаружили склад с большим количеством типичных предметов, которые носили римские солдаты: оружие, ножи, три наконечника стрел, наконечники копий, снаряды, хирургические инструменты, такие как бронзовый шпатель-зонд».
Менорка была завоевана Карфагенской империей в 252 году до нашей эры.
После того, как Карфаген потерпел поражение от Рима в трех Пунических войнах, которые велись между 264 и 146 годами до нашей эры, остров попал в руки пиратов.
Эти налетчики охотились на римские корабли через западное Средиземноморье.
В ответ римляне начали полное вторжение в 123 г. до н.э. во главе с Квинтом Цецилием Метеллом.
Позже остров был полностью включен в состав Римской империи.
Около 427 г. он был завоеван вандалами, а затем снова захвачен Восточно-Римской или Византийской империей.
Британские войска оккупировали остров в 1708 году, и он оставался под контролем Лондона до 1802 года, когда он был добровольно возвращен Испании.
Отдельно в Италии археологи обнаружили редкий пограничный камень, который когда-то использовался для обозначения границ Древнего Рима.
Датируемый 49 годом нашей эры, он был установлен, когда император Клавдий изменил внешний вид города.
Плита, сделанная из известняка, - только одна из 11, которые были обнаружены до сих пор.
В свое время Римская империя была одним из самых могущественных и наиболее организованных государств в мире.
Он был основан в 27 г. до н.э. из Римской республики Цезарем Августом.
Позже Империя разделилась на две части, а западная половина была разрушена в 476 году нашей эры.
Византийская империя просуществовала дольше, окончательно пал от османского нападения в 1453 году.