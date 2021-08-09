Какие тромбы обнаружили у умерших от коронавируса, новое исследование
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Какие тромбы обнаружили у умерших от коронавируса, новое исследование

2:00:438/9/2021Фото: pxhere.com
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Полные дозы антикоагулянтов снижают потребность в опоре органов у пациентов с COVID средней степени тяжести.

доктор
То, что может помочь одной подгруппе пациентов, может быть бесполезным или даже вредным для другой

Крупное клиническое исследование, проведенное во всем мире, показывает, что лечение умеренно больных госпитализированных пациентов с COVID-19 с помощью полной дозы разбавителя крови уменьшило их потребность в поддержке органов, такой как искусственная вентиляция легких, и повысило их шансы на выписку из больницы. Однако использование этой стратегии лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19, нуждающихся в интенсивной терапии, не привело к таким же результатам. Официальные выводы исследования, которые были частично поддержаны Национальным институтом сердца, легких и крови (NHLBI), входящим в состав Национальных институтов здравоохранения, опубликованы в Интернете в Медицинском журнале Новой Англии.

«Эти результаты представляют собой убедительный пример того, насколько важно стратифицировать пациентов с разной степенью тяжести заболевания в клинических испытаниях. То, что может помочь одной подгруппе пациентов, может быть бесполезным или даже вредным для другой», - сказал директор NHLBI Гэри Х. Гиббонс, доктор медицины, пишет medicalxpress.com.

Исследователи заметили, что у некоторых людей, умерших от COVID-19, сгустки крови образовывались по всему телу, даже в самых маленьких кровеносных сосудах. Антитромботические препараты, в состав которых входят антикоагулянты и антикоагулянты, помогают предотвратить образование тромбов при некоторых заболеваниях. Врачи не знали, какое антитромботическое средство, в какой дозе и в какой момент во время курса COVID-19 могут быть эффективными антитромботические препараты. Чтобы ответить на эти срочные вопросы, три международных партнера собрались вместе и согласовали свои протоколы испытаний для изучения эффектов использования полной или терапевтической дозы гепарина, разжижающего кровь, по сравнению с низкой или профилактической дозой гепарина у пациентов с умеренными и критическими заболеваниями. госпитализирован с COVID-19.

Исследователи определили пациентов с умеренными заболеваниями как пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19 без необходимости поддержки органов, и пациентов в критическом состоянии как пациентов, госпитализированных из-за COVID-19, требующих уровня интенсивной терапии , включая поддержку органов дыхания и / или сердечно-сосудистой системы.

В апреле 2020 года госпитализированные пациенты с COVID-19 получали либо низкую, либо полную дозу гепарина в течение 14 дней после включения в исследование. К декабрю 2020 года промежуточные результаты показали, что антикоагулянтные препараты в полной дозе не уменьшили потребность в поддержке органов и даже могут нанести вред тяжелобольным пациентам. Однако через месяц промежуточные результаты показали, что полные дозы гепарина, вероятно, были полезны пациентам с умеренными заболеваниями.

«Формальные выводы из этих исследований предполагают, что начало терапевтической антикоагуляции полезно для пациентов с умеренными заболеваниями, и как только у пациентов разовьется тяжелая форма COVID-19, может быть слишком поздно для антикоагуляции гепарином, чтобы изменить последствия этого заболевания», - сказала Джудит Хохман, доктор медицинских наук, старший заместитель декана по клиническим наукам в Нью-Йоркском университете, автор-корреспондент исследования с умеренными заболеваниями и заведующий кафедрой исследования, финансируемого Национальным институтом здравоохранения, партнером по исследованию Accelerating COVID-19 Therapy Interventions and Vaccines-4 ( ACTIV-4 ) Antithrombotics Inpatient. «Лекарство, оцениваемое в этих испытаниях, знакомо врачам во всем мире и широко доступно, что делает результаты весьма применимыми к пациентам с COVID-19 средней степени тяжести».

Окончательный анализ данных исследования включал 1074 тяжелобольных и 2219 умеренно больных. Исследователи изучали, как долго пациенты со среднетяжелыми и критическими заболеваниями были без поддержки органов вплоть до 21 дня после включения в исследование. Исследователи обнаружили, что среди пациентов с умеренными заболеваниями вероятность того, что полная доза гепарина снизит потребность в поддержке органов, по сравнению с теми, кто получал низкие дозы гепарина, составляла 99%. У небольшого числа пациентов было сильное кровотечение, хотя это происходило нечасто. Для пациентов в критическом состоянии полная доза гепарина также уменьшала количество серьезных тромботических событий, но не уменьшала потребность в поддержке органов и не увеличивала их шансы выписаться из больницы раньше срока после получения лечения.

Участвующие испытания включают: рандомизированное, встроенное, многофакторное испытание на адаптивной платформе для лечения внебольничной пневмонии ( REMAP-CAP ) с терапевтической антикоагуляцией; Антитромботическая терапия для облегчения осложнений COVID-19 ( ATTACC ); и ACTIV-4 Antithrombotics Inpatient. В США ACTIV-4 Antithrombotics Inpatient возглавляется совместными усилиями нескольких университетов, в том числе Питтсбургского университета, координационного центра исследований, и Нью-Йоркского университета, кабинета кафедр и координационного центра. ACTIV-4 Antithrombotics Inpatient также проводит еще одно исследование, чтобы проверить эффекты добавления антитромбоцитарного агента к антикоагулянтной терапии.

«Необходимо проделать большую работу, чтобы продолжать улучшать результаты у пациентов с COVID-19», - сказал Мэтью Д. Нил, доктор медицины, доцент хирургии Роберты Г. Симмонс в Университете Питтсбурга, соавтор книги «Средне-больной». исследование и сопредседатель стационара антитромботических препаратов ACTIV-4. «Учитывая то, что мы знаем о типах тромбов у пациентов с COVID-19, тестирование антитромбоцитарных агентов является особенно интересным подходом».

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лечениеисследованияантикоагулянтыCOVID-19образование тромбовNHLBIДжудит ХохманРоберт Г. Симмонс
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