Какие тромбы обнаружили у умерших от коронавируса, новое исследование

Крупное клиническое исследование, проведенное во всем мире, показывает, что лечение умеренно больных госпитализированных пациентов с COVID-19 с помощью полной дозы разбавителя крови уменьшило их потребность в поддержке органов, такой как искусственная вентиляция легких, и повысило их шансы на выписку из больницы. Однако использование этой стратегии лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19, нуждающихся в интенсивной терапии, не привело к таким же результатам. Официальные выводы исследования, которые были частично поддержаны Национальным институтом сердца, легких и крови (NHLBI), входящим в состав Национальных институтов здравоохранения, опубликованы в Интернете в Медицинском журнале Новой Англии.
«Эти результаты представляют собой убедительный пример того, насколько важно стратифицировать пациентов с разной степенью тяжести заболевания в клинических испытаниях. То, что может помочь одной подгруппе пациентов, может быть бесполезным или даже вредным для другой», - сказал директор NHLBI Гэри Х. Гиббонс, доктор медицины, пишет medicalxpress.com.
Исследователи заметили, что у некоторых людей, умерших от COVID-19, сгустки крови образовывались по всему телу, даже в самых маленьких кровеносных сосудах. Антитромботические препараты, в состав которых входят антикоагулянты и антикоагулянты, помогают предотвратить образование тромбов при некоторых заболеваниях. Врачи не знали, какое антитромботическое средство, в какой дозе и в какой момент во время курса COVID-19 могут быть эффективными антитромботические препараты. Чтобы ответить на эти срочные вопросы, три международных партнера собрались вместе и согласовали свои протоколы испытаний для изучения эффектов использования полной или терапевтической дозы гепарина, разжижающего кровь, по сравнению с низкой или профилактической дозой гепарина у пациентов с умеренными и критическими заболеваниями. госпитализирован с COVID-19.
Исследователи определили пациентов с умеренными заболеваниями как пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19 без необходимости поддержки органов, и пациентов в критическом состоянии как пациентов, госпитализированных из-за COVID-19, требующих уровня интенсивной терапии , включая поддержку органов дыхания и / или сердечно-сосудистой системы.
В апреле 2020 года госпитализированные пациенты с COVID-19 получали либо низкую, либо полную дозу гепарина в течение 14 дней после включения в исследование. К декабрю 2020 года промежуточные результаты показали, что антикоагулянтные препараты в полной дозе не уменьшили потребность в поддержке органов и даже могут нанести вред тяжелобольным пациентам. Однако через месяц промежуточные результаты показали, что полные дозы гепарина, вероятно, были полезны пациентам с умеренными заболеваниями.
«Формальные выводы из этих исследований предполагают, что начало терапевтической антикоагуляции полезно для пациентов с умеренными заболеваниями, и как только у пациентов разовьется тяжелая форма COVID-19, может быть слишком поздно для антикоагуляции гепарином, чтобы изменить последствия этого заболевания», - сказала Джудит Хохман, доктор медицинских наук, старший заместитель декана по клиническим наукам в Нью-Йоркском университете, автор-корреспондент исследования с умеренными заболеваниями и заведующий кафедрой исследования, финансируемого Национальным институтом здравоохранения, партнером по исследованию Accelerating COVID-19 Therapy Interventions and Vaccines-4 ( ACTIV-4 ) Antithrombotics Inpatient. «Лекарство, оцениваемое в этих испытаниях, знакомо врачам во всем мире и широко доступно, что делает результаты весьма применимыми к пациентам с COVID-19 средней степени тяжести».
Окончательный анализ данных исследования включал 1074 тяжелобольных и 2219 умеренно больных. Исследователи изучали, как долго пациенты со среднетяжелыми и критическими заболеваниями были без поддержки органов вплоть до 21 дня после включения в исследование. Исследователи обнаружили, что среди пациентов с умеренными заболеваниями вероятность того, что полная доза гепарина снизит потребность в поддержке органов, по сравнению с теми, кто получал низкие дозы гепарина, составляла 99%. У небольшого числа пациентов было сильное кровотечение, хотя это происходило нечасто. Для пациентов в критическом состоянии полная доза гепарина также уменьшала количество серьезных тромботических событий, но не уменьшала потребность в поддержке органов и не увеличивала их шансы выписаться из больницы раньше срока после получения лечения.
Участвующие испытания включают: рандомизированное, встроенное, многофакторное испытание на адаптивной платформе для лечения внебольничной пневмонии ( REMAP-CAP ) с терапевтической антикоагуляцией; Антитромботическая терапия для облегчения осложнений COVID-19 ( ATTACC ); и ACTIV-4 Antithrombotics Inpatient. В США ACTIV-4 Antithrombotics Inpatient возглавляется совместными усилиями нескольких университетов, в том числе Питтсбургского университета, координационного центра исследований, и Нью-Йоркского университета, кабинета кафедр и координационного центра. ACTIV-4 Antithrombotics Inpatient также проводит еще одно исследование, чтобы проверить эффекты добавления антитромбоцитарного агента к антикоагулянтной терапии.
«Необходимо проделать большую работу, чтобы продолжать улучшать результаты у пациентов с COVID-19», - сказал Мэтью Д. Нил, доктор медицины, доцент хирургии Роберты Г. Симмонс в Университете Питтсбурга, соавтор книги «Средне-больной». исследование и сопредседатель стационара антитромботических препаратов ACTIV-4. «Учитывая то, что мы знаем о типах тромбов у пациентов с COVID-19, тестирование антитромбоцитарных агентов является особенно интересным подходом».