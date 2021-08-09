Дружные и теплые пожелания каждому в Международный день коренных народов мира 9 августа 2021 года
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Дружные и теплые пожелания каждому в Международный день коренных народов мира 9 августа 2021 года

6:00:478/9/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Коренных народов мира отмечаем славный день. Сохранять пусть самобытность никогда не будет лень.

9 августа - Международный день коренных народов мира
9 августа - Международный день коренных народов мира

Международный день коренных народов мира установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/49/214 в 1994 году. Он отмечается ежегодно 9 августа. Данный праздник ставит перед обществом благородную цель — поиск способов решения проблем коренных народов всей Земли. Их права часто нарушаются, они нуждаются в возрождении своих культурных обычаев и в улучшении материального положения.

***

День коренных народов мира —
Прекрасный повод пожелать
Добра, удачи, благодати,
Ни перед чем не унывать.

Сплоченности и сохранения
Традиций лучших всех времен,
Добрейшие пусть поздравления
Посыпятся на вас со всех сторон.

***

Коренных народов мира
Отмечаем славный день.
Сохранять пусть самобытность
Никогда не будет лень.

Их традиции желаю
Непременно изучить.
Чтите лишь аборигенов,
С уважением легче жить.

***

С Днем коренных народов мира,
Пусть люди счастливо живут
В домах, хибарах и квартирах,
В уюте хижин, да и юрт!

И вы от радости летайте,
Цените корни лишь свои,
Добро от близких получайте,
Купайтесь в искренней любви!

***

Все народы коренные,
Принимайте поздравленья,
Этот день Международный,
Только ваш он без сомненья!

От души мы вам желаем,
Мира, счастья, и добра,
С праздником вас поздравляем,
В вашу честь кричим Ура-А!

Источник: pozdravok.ru

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