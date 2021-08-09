Чудодейственные открытки 9 августа в День Пантелеимона и душевные слова для верующих
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Чудодейственные открытки 9 августа в День Пантелеимона и душевные слова для верующих

7:00:468/9/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Сегодня мы отмечаем Пантелеймона день, и искренне молимся в церквах, пускай удача вас сопровождает, словно тень, успех пускай сопутствует в делах.

9 августа - День Великомученика и целителя Пантелеимона
9 августа - День Великомученика и целителя Пантелеимона

День памяти Пантелеймона Кочанного, отмечающийся по календарю старого стиля двадцать седьмого июля, в новом стиле припадает на девятое августа. Пантелеймон почитаем в лике великомученика.  Какого числа отмечаем День памяти Пантелеймона - 9 августа.

9 августа - День Великомученика и целителя Пантелеимона
9 августа - День Великомученика и целителя Пантелеимона

Звенят в церквах колокола и у иконы ярко горят свечи,
Покровителем воинов,
Пантелеймона называли не зря,
Для всех он знатный был лекарь.
Примите с праздником поздравленья,
Пусть дарит жизнь вам только вдохновенье,
Выдержки желаем, успехов и терпенья,
И во всех делах огромного везенья.

***

Пантелеймон в темницах узников исцелял,
Всем убогим своё имущество раздавал,
За что был страшно казнён,
Но смерть с достоинством принял он.
В день памяти святого поздравления примите,
В радости и счастье всегда живите,
Пусть путеводная звезда вам путь освещает.
Добрый ангел пусть от бед оберегает.

***

Сегодня мы отмечаем Пантелеймона день,
И искренне молимся в церквах,
Пускай удача вас сопровождает, словно тень,
Успех пускай сопутствует в делах.
Будьте счастливы всегда во всём,
Полной чашей пусть будет ваш дом,
Судьба пусть будет благосклонною всегда,
Мира вам, улыбок, радости, добра.

***

Святой Пантелеймон или святой Палий,
Грозою всех пугал на свете,
Кто сено или хлеб перевозил,
Ударом молнии мог сжечь на месте.
Пускай молитва исцелит от бед,
Пускай здоровья вам подарит,
Желаем мирных вам побед,
Пускай святой от греха вас избавит.

Источник: pozdravik.ru, pozdravkin.com

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