Светлые открытки и добрые пожелания в праздник Божией Матери «Одигитрия» 10 августа 2021 года
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Светлые открытки и добрые пожелания в праздник Божией Матери «Одигитрия» 10 августа 2021 года

9:20:448/9/2021Фото: vip-otkrytki.ru, gifanimashki.ru
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Накануне Бородинского сражения, прося защиты Божией от французов поражения, взывал Кутузов к Богородицы иконе, и даровал Господь Победу русским воинам.

10 августа - День почитания Смоленской иконы Божией Матери
10 августа - День почитания Смоленской иконы Божией Матери

Смоленская икона Божией Матери.
По преданию, это самая древняя икона Богородицы, написанная еще евангелистом Лукой при ее жизни — по версии святителя Димитрия Ростовского, по просьбе антиохийского правителя Феофила.
Икона Божией Матери «Одигитрия»* Смоленская является одним из самых известных и почитаемых образов Русской Православной Церкви.
Празднование в честь этого чудотворного образа 28 июля (10 августа по новому стилю) было установлено в 1525 году в память возвращения Смоленска России.

10 августа - День почитания Смоленской иконы Божией Матери
10 августа - День почитания Смоленской иконы Божией Матери

Смоленская икона Божией Матери написана Святым Лукой,
Во взгляде Матери и Сына – мир и покой,
Путеводительницей (Одигитрией) зовётся,
Откуда по преданию название берется?

Из Византии царевне Анне икона путь указывала,
С князем Всеволодом Ярославовичем царевна жизнь связывала,
И вот икона, которая в пути её сопровождала и охраняла,
В XI веке пришла к нам на Русь, на Руси и осталась

Сын Владимир Мономах перенес икону в Смоленск, в новый храм,
Смоленскою называться стала икона там.
По каким же признакам отличить икону от других икон Богородицы?
В иконографии иконы такие отличия приводятся:

По пояс изображена на иконе дева Мария,
Десница поднята в знак поклонения сыну,
Младенец Христос на левой её руке,
В левой руке держит свиток, а правой благословляет нас всех.

Лики Богоматери и сына смотрят прямо и строго,
Голова Богородицы слегка повернута к Сыну, лик Её скорбен,
Икона прославилась многими чудесами:
В 1237 на Русь хлынули полчища Батыя хана,

Враг стремительно по Руси продвигался,
После Рязани, непокорный Торжок ему сдался,
На семь недель задержал врага город Козельск,
Но в ноябре 1239 ордынцы напали на Смоленск.

Тут Царица Небесная помогла так городу в горе:
Ночью молился юноша Меркурий в Успенском соборе,
Где икона тогда находилась,
И ему Пресвятая явилась!

- Меркурий! Оградить мой дом тебя посылаю!
Пойди навстречу врагу ото всех втайне,
И силой Христа победой будет конец,
А тебя ожидает мученический венец!

Той же ночью Меркурий проник к противнику в стан,
Стал крушить направо и налево едва проснувшихся татар,
Много врагов от него полегло, таков был геройский его запал,
Но пораженный в голову доблестный воин наш пал.

Враг отступил от Смоленска, град был спасен,
А герой Меркурий в соборном храме погребен,
Позже церковь причислила его к лику святых,
Слава Смоленской Заступницы широко разошлась по Руси.

На месте молебна в память освобождения Смоленска от Литвы
Князь Василий III в 1524 основал Новодевичий монастырь,
Со Смоленской Богоматери Собором,
Куда перенесли список чудотворной иконы.

Более тридцати списков чудотворных,
Насчитывается со Смоленской Богородицы иконы,
Были случаи, как из иконы голос Богородицы вещал,
О важном, как с воином Меркурием предупреждал.

Известно, что икона оставалась для огня неуязвима,
Как при пожаре в Костроме осталась невредима,
Из плена спасала, со слезами Её прося,
Одного костромчанина, на расстояния его перенося.

Накануне Бородинского сражения,
Прося защиты Божией от французов поражения,
Взывал Кутузов к Богородицы иконе,
И даровал Господь Победу русским воинам.

10 августа – день празднования этой иконы чудотворной,
Взовем и мы к Защитнице нашей непритворно:
«Ты - Смоленская Похвала и всея земли Российския - утверждение!
Радуйся, Одигитрие, христианом спасение!»

10 августа - День почитания Смоленской иконы Божией Матери
10 августа - День почитания Смоленской иконы Божией Матери

Смоленская Богородица
Даст помощь всем, кто помолится.
Поделится светом чарующим,
Что реет над тьмой торжествующе.

За вас помолюсь Божьей Матери,
Чтоб мягкость сквозила в характере,
Чтоб вера была не по праздникам,
В делах ваших главным участником.

***

Лик явился на Смоленска
Матерь Божья милосердна,
Нам она защитой станет,
Ее милость непомерна,
Как зарница многогранна,
Уповая в нашу верность,
Верой, души филигранно
Создает, творя нетленность.

***

Светлый день и день святой,
И чтоб был в душе покой,
С утра в церковь соберись,
У иконы помолись...

Помогает всем просящим,
И с душою приходящим,
Кто откроет храма двери,
Всем, кто в чудо свыше верит!

Источник: stihi.ru, pozdravok.ru

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