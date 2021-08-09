График полива в августе - когда и как следует поливать растения
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08.08
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График полива в августе - когда и как следует поливать растения

5:01:228/9/2021Фото: pxfuel.com
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При поливе все дело в корнях, поэтому не тратьте его, разбрызгивая листья - вы должны направлять воду прямо к корням, чтобы она полностью впиталась и использовалась с пользой.

лейки
Полив вашего сада - ключ к сохранению уникального вида ярких растений

Полив вашего сада - ключ к сохранению уникального вида ярких растений, но чтобы сохранить полную клумбу, вам нужно планировать заранее.

Знание того, когда и сколько поливать растения, чтобы поддерживать их здоровье, - лучший способ гарантировать отрастание в течение всего года. Ваш график полива меняется так же, как времена года. Август - захватывающий месяц для садов, поскольку они могут похвастаться богатой зеленью и множеством растений, демонстрирующих яркие цвета и более полные тела, а также время, чтобы поливать их чаще - и у нас есть подробное руководство по поливу ваших растений в этом месяц, пишет express.co.uk.

Теплая погода - больше воды

Повышенные температуры в летние месяцы могут привести к высыханию почвы, что является плохой новостью для ваших растений, если вы не увеличите количество полива.

При поливе все дело в корнях, поэтому не тратьте его, разбрызгивая листья - вы должны направлять воду прямо к корням, чтобы она полностью впиталась и использовалась с пользой.

Сделайте полив вечерним занятием и дождитесь самой прохладной части дня, чтобы подкормить растения, чтобы не рисковать испарением воды в жару.

Советы:

Уделяйте новым растениям особое внимание, поливая каждые несколько дней, если на улице жарко.
Не забудьте снова направить воду к корням, чтобы растение стало глубоко укоренившимся.
В частности, вам следует обратить внимание на азалии, рододендроны и камелии и дать им хороший корм, способствующий сильному весеннему цветению.

Полив контейнерных растений

Когда дело доходит до контейнерных растений, вы должны уделять пристальное внимание окончанию периода их цветения.

Королевское садоводческое общество рекомендует регулярно поливать растения в контейнерах, даже ежедневно в очень теплую погоду.

Вы также можете добавлять жидкие удобрения, такие как корм для томатов, каждые две недели, чтобы стимулировать сильный, здоровый рост и непрерывное цветение до осени.

Главный совет:

Поливайте растения в контейнерах до конца периода цветения, когда цветение прекращается и цветы начинают отмирать.
Deadhead (удалите опавшие цветы с растений), чтобы стимулировать их рост из года в год.

Жидкий корм своими руками:

Приготовить жидкий корм самому проще, чем вы думаете, и он может творить чудеса с вашими горшечными растениями в качестве удобрения для стимулирования роста.

Все, что вам нужно, это добавить одну чашку переработанного птичьего помета или смешанных органических удобрений, несколько горстей или обрезков травы или нарезанных листьев крапивы и галлон воды в большую емкость.

После смешивания оставьте в тени на пару дней и процедите после этого периода сидения.

Когда будете готовы к использованию, разбавьте пятью частями воды, чтобы растения в контейнерах продолжали расти.

Собирать дождевую воду

Позаботьтесь об экологии, максимально используя летний душ и установив в своем саду бочку с водой.

Сбор скудной дождевой воды в засушливое лето поможет вашим растениям выглядеть яркими и является экологически чистой альтернативой садовому шлангу.

Тщательный полив поддерживает растения на срок до 14 дней, поэтому не полагайтесь только на душ для полива растений, особенно если вы планируете поездку в другое место.

Используйте правило для корней и всегда поливайте прямо к корням растений для сильного роста.

Другие ключевые задачи для сада в этом месяце:

Посадите новые растения перед осенью, чтобы дать им оптимальные условия для роста и зацвести весной.
Собирайте спелые фрукты, такие как вишня, сливы, персики, нектарины и абрикосы.
Срежьте плоды малины, которые снова опустились на землю, и обрежьте кусты черной смородины на одну треть.

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