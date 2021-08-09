Как чистить перегородки и занавески для душа
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Как чистить перегородки и занавески для душа

3:30:418/9/2021Фото: pxfuel.com
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Производители душевых штор делают свои изделия из полиэстера или микроволокна, тканей, которые одновременно являются воздухопроницаемыми и водостойкими.

ванна
Со временем занавески для душа покрываются грязью и плесенью

Душевые занавески и экраны предотвращают разбрызгивание воды и повреждение или распространение пыли и плесени, но они в равной степени восприимчивы к длительному использованию без внимания. Как чистить тканевые и стеклянные перегородки для душа?

Душевые перегородки или занавески будут препятствовать попаданию воды в ванную комнату, где она может распространить повреждения или грязь. Однако со временем они сами покрываются грязью и плесенью. Но очистить их не всегда просто, так как на них могут накапливаться стойкие загрязнения или пятна от воды, пишет express.co.uk.

Как почистить занавеску для душа

Производители душевых штор делают свои изделия из полиэстера или микроволокна, тканей, которые одновременно являются воздухопроницаемыми и водостойкими.

Поскольку они используют одни и те же материалы, которые используют поставщики одежды, они могут пользоваться стиральной машиной.

Однако специалисты рекомендуют тактически мыть их с помощью прибора.

Для начала люди должны снять душевые кольца, а затем положить занавеску и ее подкладку в стиральную машину с белыми полотенцами.

Поскольку они убирают рядом с занавеской, полотенца будут оказывать дополнительную помощь при мытье.

Затем они могут добавить желаемое количество моющего средства с половиной стакана пищевой соды, прежде чем стирать белье на самом высоком уровне в горячей или теплой обстановке.

Когда начнется цикл полоскания, добавьте немного белого уксуса, и после того, как занавеска будет очищена, она может вернуться на поручень, чтобы высохнуть.

Как очистить душевую перегородку

Чистильщикам не нужно снимать перегородки для душа, чтобы очистить их, но они сами по себе имеют особую хитрость.

Они не будут накапливать плесень или грязь так, как их тканевые аналоги, но могут образовывать пятна от воды.

Это может оказаться наиболее трудным для очистки элементом, и для этого требуются специальные методы.

Для чистки пятна люди должны начать с того, что намочите экран своим душем.

Затем возьмите распылитель, наполненный белым уксусом, и опрыскайте стакан, прежде чем оставить смесь на десять минут.

Смочите губку пищевой содой и начните тереть стекло.

Уксус - жизненно важный инструмент для избавления от водяных пятен благодаря его абразивным свойствам.

С этого момента уборщикам необходимо следить за экраном, пока он не достигнет желаемого уровня чистоты.

Затем промойте пресной водой перед сушкой.

Если они не высохнут достаточно быстро, вероятно, снова появятся водяные пятна.

Микроволокно сделает свое дело, не оставив следов пыли на экране.

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