Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 августа 2021 в России и мире

• День святого великомученика Пантелеймона - покровителя всех врачей и целителя больных
• День воздушных поцелуев
• День книголюбов (Book Lovers Day)
• День победы русского флота над шведами у мыса Гангут
• Собор Смоленских святых
• Международный день коренных народов мира (International Day of the World`s Indigenous Peoples)
• Международный день коворкинга (International Coworking Day)
• День памяти преподобного Германа Аляскинского
• Католический праздник святой Терезы Бенедикты Креста (Memorial of Saint Teresa Benedicta of the Cross)
• День объятий (Japan Hug Day) - Япония
• День памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки (Nagasaki Peace Memorial Ceremony) - Япония
• Праздник дерева радости (MeyBoom Day) - Бельгия
• День отца - Токелау, Самоа
• День защиты леса от пожара, День «дымняшки» (Smokey Bear Day) - США
• День женщин (National Women`s Day) - ЮАР
• День рукопожатия (National Hand Holding Day) - США
• День рисового пудинга (National Rice Pudding Day) - США
• Женский день (National Women`s Day) - ЮАР
• День национальных героев (National Heroe`s Day) - Зимбабве
• День польки (National Polka Day) - США
• День коренных народов (Indigenous People`s Day) - Суринам
• День вице-президента (National Veep Day) - США
• День миротворцев (National Peacekeeper`s Day) - Канада
• Карнавальный понедельник (Carnival Monday) - Гренада
• Праздник святого Романа - Монако
• День республики (Hari Kebangsaan Singapura) - Сингапур
• День победы в штате Род-Айленд (Victory Day) - США
• Именины у Константина, Анфисы, Германа, Наума, Николая, Саввы, Ивана, Николая
• Кочанный день (Пантелеймон Целитель)
Важные события
1173 началось строительство Пизанской башни.
1483 в Ватикане состоялось открытие Сикстинской капеллы
1605 в Московском Кремле венчан на царство Димитрий Иванович, известный как Лжедмитрий I.
1731 в Петербурге учреждён Шляхетный кадетский корпус для военного и гражданского образования дворян.
1742 на Аляске группа из 31 человека, оставшаяся от экспедиции Витуса Беринга, пересела с поврежденного корабля на плот в надежде вернуться на нём в Россию.
1853 взятие русскими войсками под начальством генерала В. А. Перовского укрепления Ак-Мечеть на реке Сырдарье, что способствовало в дальнейшем завоеванию Кокандского ханства.
1921 ЦК РКП(б) постановил усилить перевод Красной армии на хозяйственные работы.
1928 в Ленинграде открылся первый в мире Музей цирка и эстрады
1934 создано конструкторское бюро морского самолётостроения Г. М. Бериева.
1942 знаменитое исполнение Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича в осаждённом Ленинграде.
1950 Совет министров СССР принял постановление о разработке первой зенитной ракетной системы «Беркут» (С-25) для обороны Москвы. В мае 1955 года система была принята на вооружение.
1978 ядерный взрыв «Кратон-4» 22 килотонны.
1988 в Ленинграде на Пискаревском проспекте открыт памятник «Колокол Мира».
1859 в США запатентован эскалатор.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend