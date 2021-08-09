Какой сегодня церковный праздник 9 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 9 августаВеликомученика и целителя Пантелеимона
Преподобного Германа Аляскинского
Блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского
Народные праздники
Пантелеймон Целитель
В этот праздник почитают память Пантелеимона.
В народе его считают целителем, врачевателем и заступником воинов. Ему обращаются с молитвами об избавлении от недуга.
В этот день плетут капустные вилки. Хозяйки готовят пироги с капустой, которыми угощают детей, странников и малоимущих людей. В церквях освящают колосья с полей, которые потом хранят в доме, как оберег.
В этот день не принято работать на полях, иначе молния может спалить урожай.
В народе верят, что родившийся в этот день человек может стать хорошим врачом.
Приметы
- Навозные жуки вечером летают низко над землей – к сохранению хорошей погоды.
- В том направлении, где конец радуги опустился к воде, будет дождь.
- Утки плещутся в воде и кричат – к ненастью.
- Кричит иволга или удод – к дождю.
- Если в радуге больше красного цвета, то будет ветер.
Источник: my-calend