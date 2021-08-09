Какой сегодня церковный праздник 9 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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09.08
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Какой сегодня церковный праздник 9 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:108/9/2021Фото: Pxfuel
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В этот праздник строго запрещалось выполнять любую работу. Нельзя было отказывать в милостыни и помощи и проходить мимо чужого горя.

церковь
Сегодня нет поста

Православные праздники 9 августа

Великомученика и целителя Пантелеимона
Преподобного Германа Аляскинского
Блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского

Народные праздники

Пантелеймон Целитель

В этот праздник почитают память Пантелеимона.

В народе его считают целителем, врачевателем и заступником воинов. Ему обращаются с молитвами об избавлении от недуга.

В этот день плетут капустные вилки. Хозяйки готовят пироги с капустой, которыми угощают детей, странников и малоимущих людей. В церквях освящают колосья с полей, которые потом хранят в доме, как оберег.

В этот день не принято работать на полях, иначе молния может спалить урожай.

В народе верят, что родившийся в этот день человек может стать хорошим врачом.

Приметы


  • Навозные жуки вечером летают низко над землей – к сохранению хорошей погоды.
  • В том направлении, где конец радуги опустился к воде, будет дождь.
  • Утки плещутся в воде и кричат – к ненастью.
  • Кричит иволга или удод – к дождю.
  • Если в радуге больше красного цвета, то будет ветер.

Источник: my-calend

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