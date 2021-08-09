Владимир Познер заявил, что Россия понесла заслуженное наказание на Олимпиаде в Токио

Известный телеведущий Владимир Познер прокомментировал выступление россиян на Олимпиаде в Токио и полученные результаты. По его словам, наша страна заслужила наказание за допинговый скандал. По его мнению, наша сборная должна быть или на 4 или на 5 месте.
- Мне кажется, что если бы не этот скандал в художественной гимнастике, мы были бы четвертыми. Честно говоря, я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами.
Комментируя скандал на финале соревнований по художественной гимнастике, журналист выразил мнение, что в этом виде спорта нет очевидного результата, как в беге или прыжках в длину.
- Человек судит, но это десятые и сотые доли балла. Могут быть личная симпатия, антипатия, которые также влияют на человека. Люди есть люди. Я считаю, — сказал Познер, отметив, что считает результаты соревнований несправедливыми по отношению к российской гимнастке.
Также он отметил, что на второе место нашей спортсменки могла повлиять и политика.