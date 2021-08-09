Владимир Познер заявил, что Россия понесла заслуженное наказание на Олимпиаде в Токио
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Владимир Познер заявил, что Россия понесла заслуженное наказание на Олимпиаде в Токио

8:50:268/9/2021Фото: pixabay
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Таким образом наша сборная заплатила за допинговый скандал.

Скандал с российской сборной произошел на ОИ-2020

Известный телеведущий Владимир Познер прокомментировал выступление россиян на Олимпиаде в Токио и полученные результаты. По его словам, наша страна заслужила наказание за допинговый скандал. По его мнению, наша сборная должна быть или на 4 или на 5 месте.

- Мне кажется, что если бы не этот скандал в художественной гимнастике, мы были бы четвертыми. Честно говоря, я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами.
Комментируя скандал на финале соревнований по художественной гимнастике, журналист выразил мнение, что в этом виде спорта нет очевидного результата, как в беге или прыжках в длину.

- Человек судит, но это десятые и сотые доли балла. Могут быть личная симпатия, антипатия, которые также влияют на человека. Люди есть люди. Я считаю, — сказал Познер, отметив, что считает результаты соревнований несправедливыми по отношению к российской гимнастке.

Также он отметил, что на второе место нашей спортсменки могла повлиять и политика.

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