Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище в великий праздник Великомученика и целителя Пантелеймона 9 августа 2021 года?

Святого Пантелеймона, почитаемого в православной церкви ежегодно 9 августа, знают совершенно все верующие люди, которым когда-либо пришлось обращаться за помощью в исцелении от тяжелых заболеваний. Он родился и жил в 3 веке в Никомедии, в семье знатного отца язычника и матери христианки. Она с детства прививала ему любовь к Господу и учила сына смирению, однако умерла, когда Пантелеймон был еще подростком. Отец определил его на учение к местному лекарю , где Пантелеймон стал осваивать и развивать свой великолепный талант к лечению людей.
Он настолько разбирался в своей профессии, что очень скоро стал знаменитым настолько, что оказался представлен ко двору правящего императора. В то время в стране процветало язычество, потому Пантелеймон тайно общался с одним христианским священником по имени Ермолай.
Однажды к Пантелеймону попал мальчик, который умирал от ядовитого укуса змеи. Пантелеймон перепробовал все известные ему средства - они не помогали, мальчик умирал. Тогда он горячо взмолился Господу о помощи, после чего мальчику стало лучше и вскоре он совсем исцелился. После случившегося целитель Пантелеймон принял у священника Ермолая крещение и с этой поры перестал брать с людей оплату за свои услуги.
Все лечения самых тяжелых заболеваний и увечий Пантелеймон осуществлял при помощи молитвы Богу. У него появилось очень много завистников из местных лекарей, поскольку все пациенты от них ушли лечиться к нему. Лекари донесли императору о том, что его целитель является открытым христианином, за что Пантелеймона казнили отсечением головы.
Однако и после его смерти у его мощей верующие люди получали исцеления также от тяжелых заболеваний.
В народе очень почитают этого великомученика, а потому в этот праздник строго запрещается работать на земле. Люди не работали ни в полях, не в огородах. Разрешалась только лёгкая работа по дому и небольшая уборка. Женщины в этот день обязательно готовили блюда из прошлогодней капусты, поскольку свежая была уже на подходе, но есть её ещё не разрешалось.
Обязательно готовили пирожки с капустой, которыми было принято угощать нищих и маленьких ребятишек. Вообще отказывать в помощи и милости в этот день строго запрещалось. Нельзя было проходить мимо чужой беды, нужно было относиться к ближнему с любовью и оказывать посильную помощь в их сложной ситуации.
Церковных запретов на поминовение и посещение кладбища сегодня не существует, а потому можно прийти в храм, прочесть поминальные молитвы о ваших усопших, разрешается поставить свечи за упокой и подать записки с именами усопших для священника. После этого можно отправиться к местам захоронений, чтобы проверить всё ли там в порядке и навести чистоту.