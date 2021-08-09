Приглашает на работу Новосибирская птицефабрика жителей Бердска!
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09.08
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Приглашает на работу Новосибирская птицефабрика жителей Бердска!

10:17:358/9/2021Фото: "Новосибирская птицефабрика"
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Звоните в отдел кадров по интересующей Вас вакансии, телефоны: 8-983-120-90-80, 8-913-207-24-52.

вакансии НПФ
Новосибирской птицефабрике требуются

-Инженер-программиста 1С, з/п договорная


-Ведущий инженер АСУ, 60000рублей


-Инженер-наладчик, 40000рублей


-Механик по обслуживанию вентиляционных установок, з/п 40000 рублей


-Рабочий-строитель, 30000-45000 рублей


-Моторист АТЦ, з/п 40000 рублей


-Рабочие на обвалку, з/п 50000 рублей


-Старший прораб, 38000 рублей


-Рабочие на производство, з/п 37000 рублей


-Рабочий колбасного цеха, з/п 40000 рублей


-Мастер цеха переработки, з/п 40000 рублей


-Тракторист, з/п 46000 рублей


-Водитель категории Е, з/п 57500 рублей


-Водитель( кат. С), з/п 46000 рублей


-Комплектовщик, з/п 40000 рублей


-Водитель штабелера, 42600 рублей


-Учетчик, 35000 рублей


-Механик по автомобилям, 32700 рублей


-Бухгалтер, з/п от 32000 рублей


-Заместитель заведующего здравпунктом, 30000 рублей


-Инженер по нормированию труда, 33000 рублей


-Электрогазосварщик, 27600 рублей


-Специалист по подбору и адаптации персонала, 30000 рублей


-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, з/п 25000-27000 рублей


-Слесарь КИПиА, з/п 27000 рублей


-Слесарь-сантехник, з/п 24600 рублей


-Оператор птицефабрик и механизированных ферм, 26-30000 рублей


-Вакцинатор, з/п 23000 рублей


-Кладовщик, 22400 рублей


-Слесарь-ремонтник, з/п 19000-20000 рублей


-Санитар ветеринарный з/п 19600 рублей


-Маляр,20000рублей


-Мастер КИПиА котельной, з/п 18000 рублей


Место работы: Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино! 8-983-120-90-80, 8-913-207-24-52


Своевременная з/п 2 раза в месяц; предоставление спецодежды;служебный транспорт;оказание материальной помощи в случае необходимости!


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