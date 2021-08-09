Пьяный водитель Volkswagen устроил массовое ДТП с пострадавшими в Новосибирске
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Пьяный водитель Volkswagen устроил массовое ДТП с пострадавшими в Новосибирске

10:48:518/9/2021Фото: Инцидент Новосибирск
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Все произошло рано утром на улице Титова.

В аварии участвовало сразу 7 машин

Сегодня утром, 9 августа, в Новосибирске произошло массовое ДТП с пострадавшими по вине пьяного водителя. Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», все случилось на улице Титова в районе дома №5. Там столкнулись 7 автомобилей, есть пострадавшие.

- Сегодня утром, по адресу Титова 1, произошло столкновение 7 автомобилей. По предварительной информации у виновника данного ДТП, водителя автомобиля Volkswagen, присутствуют признаки алкогольного опьянения. В данном столкновении пострадала девушка - водитель автомобиля Toyota Platz, которую с травмами доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

В настоящее время на месте аварии работает экипаж ДПС, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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