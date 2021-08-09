Чудеса целителя Пантелеймона на 9 августа для каждого верующего
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09.08
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Чудеса целителя Пантелеймона на 9 августа для каждого верующего

11:56:188/9/2021Фото: Православие
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По окончании молитвы он убрал руки от лица незрячего человека и он прозрел. Отец целителя был настолько впечатлен увиденным, что в скорости и сам принял христианство, всем сердцем поверив в Господа.

икона
Целитель Пантелеймон помогает всем болеющим не только по их просьбе, но и по молитвам от из родных

В 3 веке в Никомедии жил целитель Пантелеймон, известный своими чудесными исцелениями самых тяжелых случаев заболеваний. Помимо того, что он получал целительское образование, он с самого детства был воспитан своей матерью-христианкой в любви к Богу и ближним. Однако крещение он принял уже в более взрослом возрасте, потому что мать умерла рано, а отец его был язычником. А случилось это после того, как ему удалось при помощи молитвы Богу излечить умирающего мальчика от укуса ядовитой змеи. Он тогда еще не был крещеным, но любил Бога всем сердцем и не придумал лучшего способа помочь умирающему ребенку, чем взмолиться к Господу с просьбой о помощи в спасении ребенка. Господь услышал его молитву и мальчик излечился. После этого Пантелеймон принял тайно крещение у священника, который был ему духовным наставником все то время, когда мальчик был без матери и учился своей профессии. делал он это тайно, поскольку государство было языческим на христиан были гонения.

Второй чудесный случай произошел, когда к Пантелеймону пришел слепой мужчина. Отец Пантелеймона отговаривал его от этого лечения, поскольку считал, что излечить такую слепоту нельзя, а испортить свою репутацию неудачным лечением возможно. Однако Пантелеймон не стал слушать отца и, прикрыл руками лицо слепого и принялся искренне молиться. По окончании молитвы слепец прозрел. Отец целителя был настолько впечатлен увиденным, что в скорости и сам принял христианство, всем сердцем поверив в Господа.

Случалось еще великое множество невероятных исцелений, а целитель Пантелеймон стал настолько известным, что все другие целители и знахари потеряли своих клиентов, они все стали обращаться к целителю Пантелеймону и все находили у него помощь. К тому же он был бессребреником, потому что никогда не брал платы за своё лечение. Из зависти его конкуренты донесли императору о том, что Пантелеймон открыто молится своему Богу, за что он был схвачен, подвергнут пыткам и казнён. Однако и по сей день у его мощей случаются исцеления даже в тех случаях, когда официальная медицина уже не может помочь. Об этому существует множество записей - чудеса исцеления происходят и в настоящее время.

Мощи целителя хранятся в Греции, в Мадриде и в Москве. Молитвы к нему способны помогать в исцелениях слепоты, при отравлениях, при тяжелых родах, когда женщина при смерти, при увечьях, при избавлении от мучительных болей. Люди получали помощь и выздоравливали даже при душевных расстройствах и заболеваниях, заболевания нервной системы тоже были излечены множество раз, молитвы к святому останавливали эпидемии. Перечислить все чудесные исцеления просто невозможно. Однако иконы Пантелеймона занимают в храмах почетные места, а самого святого считают покровителем врачей.

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