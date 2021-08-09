Охранники торгового центра пять часов удерживали мужчину в подсобке и избивали его

Накануне в московском районе Алтуфьево произошло ЧП – там охранники торгового центра «Весна» задержали мужчину, 5 часов его удерживали в подсобке и избивали. Об этом рассказала жена потерпевшего. Она сообщила, что муж позвонил ей и сказал, что его задержали после того, как он заступился за другую жертву произвола охранников. После этого его отвели в подсобное помещение и начали избивать. Также мужчина прислал супруге видео, на котором видно, что он находится в изолированном помещении, а на полу пятна крови.
По словам женщина, ее мужа прекратили избивать только после того, как она вызвала к торговому центру Скорую. Также ему разбили телефон. На место прибыл участковый и опрашивал свидетелей. В настоящее время полиция разбирается в произошедшем.