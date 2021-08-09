Приступ эпилепсии случился у 5-летней девочки у АЗС Бердска. Сотрудники ДПС довезли ребенка до реанимации

Сотрудники ДПС помогли 5-летней девочке и ее матери экстренно добраться до больницы Бердска 9 августа. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказала мать ребенка Арина (имя изменено-прим. ред.)
Как стало известно, молодая семья находилась около заправки "Газпромнефть" в районе улицы Спортивной Бердска. Девочке стало плохо внезапно. Обеспокоенная мать подбежала к полицейским, которые были неподалеку. Вместе до реанимации на ул. Боровой они добрались очень быстро.
- Нужно было как можно скорее добраться, и они нас сопроводили. Я не успела даже "спасибо" крикнуть. Два сотрудника ДПС уехали очень быстро. Запомнила лишь номер машины 0137. Большое вам спасибо. Благодаря вам моя дочь теперь живая, - поделилась "Курьер. Среда. Бердск" жительница Бердска.
Отметим, что случаи оказания экстренной помощи полицейскими далеко не единственные в своем роде. Так, сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Новосибирской области Андрей Нестеренко и Дмитрий Зиганшин 23 января 2020 года помогли в сопровождении автомобиля с роженицей. Супруг поблагодарил полицейских за оказанную помощь и пожелал успехов в службе.