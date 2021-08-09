В Бердск и Новосибирск придут ночные заморозки до +10 градусов

Новосибирскую область ожидает похолодание. Как сообщают синоптики, на этой неделе в регион придет дождь и холод – температура ночью будет падать до +10 градусов. «Яндекс.Погода» прогнозирует начало недели теплой - с 9 по 11 августа днем будет около +23...+26 градусов, ночью около +16. Будут идти дожди. С четверга, 12 августа, ожидается похолодание - ночью будет около +10 градусов, днем не более +18. Такая погода продержится до выходных, но и они не будут такими жаркими, однако дожди прекратятся.
Гисметео также прогнозирует дождливую рабочую неделю, но к выходным дожди прекратятся. Так что у сибиряков еще есть возможность отдохнуть на природе.