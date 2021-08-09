Мотоциклист без прав и госномеров влетел в припаркованную Toyota в Бердске

В минувшую субботу, 7 августа, в Бердске произошло серьезное ДТП. Около половины третьего ночи мотоциклист влетел в автомобиль. Как стало известно, 28-летний водитель мотоцикла «Suzuki GSXR 1100» врезался в припаркованный автомобиль «Toyota Succeed» в 18 квартале. Отметим, что у мотоциклиста не было прав, а на его «железном коне» не было госномеров.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил серьезные травмы. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом носа, повреждения позвоночника и плеча.. как сообщают очевидцы аварии, шлем буквально спас молодому человеку жизнь – весь удар пришелся на него.
Также свидетели аварии рассказывают, что этот байкер уже неоднократно создавал аварийные ситуации в городе.