Мотоциклист без прав и госномеров влетел в припаркованную Toyota в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мотоциклист без прав и госномеров влетел в припаркованную Toyota в Бердске

12:17:118/9/2021Фото: pexels
0

Все произошло около трех часов ночи в субботу.

Мотоциклист врезался в стоящий автомобиль

В минувшую субботу, 7 августа, в Бердске произошло серьезное ДТП. Около половины третьего ночи мотоциклист влетел в автомобиль. Как стало известно, 28-летний водитель мотоцикла «Suzuki GSXR 1100» врезался в припаркованный автомобиль «Toyota Succeed» в 18 квартале. Отметим, что у мотоциклиста не было прав, а на его «железном коне» не было госномеров.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил серьезные травмы. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом носа, повреждения позвоночника и плеча.. как сообщают очевидцы аварии, шлем буквально спас молодому человеку жизнь – весь удар пришелся на него.

Также свидетели аварии рассказывают, что этот байкер уже неоднократно создавал аварийные ситуации в городе.

"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Причину смерти актера Рудакова узнали все
Кент пригрозил России войти в территориальные воды Крыма
Как отреагировал Хачанов на вопрос о флагах России
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Кожа на локтях может многое сказать о состоянии человека
Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
аварияДТП с мотоцикломмотоциклист разбился
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМотоциклист без прав и госномеров влетел в припаркованную Toyota в Бердске
12:17:11 8/9/2021
Мотоциклист без прав и госномеров влетел в припаркованную Toyota в Бердске
БердскПриступ эпилепсии случился у 5-летней девочки у АЗС Бердска. Сотрудники ДПС довезли ребенка до реанимации
11:59:54 8/9/2021
Приступ эпилепсии случился у 5-летней девочки у АЗС Бердска. Сотрудники ДПС довезли ребенка до реанимации
Чудеса целителя Пантелеймона на 9 августа для каждого верующего
11:56:18 8/9/2021
Чудеса целителя Пантелеймона на 9 августа для каждого верующего
БердскВ Бердск и Новосибирск придут ночные заморозки до +10 градусов
11:53:52 8/9/2021
В Бердск и Новосибирск придут ночные заморозки до +10 градусов
Охранники торгового центра пять часов удерживали мужчину в подсобке и избивали его
11:38:04 8/9/2021
Охранники торгового центра пять часов удерживали мужчину в подсобке и избивали его
Кто имеет право на пособие от 8 до 16 лет, разъяснил ПФР
11:20:39 8/9/2021
Кто имеет право на пособие от 8 до 16 лет, разъяснил ПФР
9 августа – день Целителя Пантелеймона: категорические запреты и обязательные дела для всех верующих
11:20:24 8/9/2021
9 августа – день Целителя Пантелеймона: категорические запреты и обязательные дела для всех верующих
Пьяный пенсионер застрелил 2-летнюю девочку из-за "обидных слов". Все подробности трагедии под Тулой
11:13:26 8/9/2021
Пьяный пенсионер застрелил 2-летнюю девочку из-за "обидных слов". Все подробности трагедии под Тулой
БердскРодители особенных детей заступились за врача-психиатра из ЦГБ Бердска, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девушки на пляже "Дюны"
10:54:31 8/9/2021
Родители особенных детей заступились за врача-психиатра из ЦГБ Бердска, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девушки на пляже "Дюны"
Пьяный водитель Volkswagen устроил массовое ДТП с пострадавшими в Новосибирске
10:48:51 8/9/2021
Пьяный водитель Volkswagen устроил массовое ДТП с пострадавшими в Новосибирске