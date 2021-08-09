У Овна, Весов и Близнецов любовь забьет ключом с 9 августа 2021 года

Похоже, 9 августа 2021 года мы испытаем благословение Луны и всего, что с ней связано, вместе с мощным ударом Марса, подтверждающим все это.
Для трех знаков зодиака, чья личная жизнь улучшится во время соединения Луны с Марсом в понедельник, это особое время, пишет yourtango.com.
Луна в соединении с Марсом - мощная сила, когда это происходит в знаке Девы.Что означает для определенных знаков Луна в соединении с Марсом? Это означает, что определенные знаки, а именно Овен, Близнецы и Весы, будут интуитивными, проницательными и очень сосредоточенными.
И это настоящее облегчение, потому что для того, чтобы быть проницательным, нужно сосредоточиться, а благодаря Марсу вы собираетесь получить острое, как бритва, понимание ... в любви и романтике.
Вы можете обнаружить, что ваша личная жизнь либо идет на поправку, либо скоро изменится к лучшему.
Если вы пережили тяжелый период в отношениях, это естественно, и это случается со всеми. Что не всегда происходит, так это поиск решения, чтобы вернуть вещи в нужное русло.
Что нужно, так это сосредоточиться, и это именно то, что нужно, чтобы спасти положение 9 августа.
Все, что вы знаете, это то, что вы не хотите, чтобы эта любовь угасла, и что вы сделаете все возможное, чтобы ее спасти.
Возможно, у вас даже нет разногласий со своим партнером, но есть что-то, на что нужно обратить внимание, и это станет проблемой, если к нему не будут прилагать усилия.
Вот где дела обстоят по-настоящему хорошо - обе стороны почувствуют необходимость подойти к тарелке, чтобы внести свой вклад. Марс здесь является основой, а Луна - планом. Вместе они означают сосредоточенность и успех.
Знаки зодиака, чья любовная жизнь улучшается во время соединения Луны с Марсом, начиная с 9 августа 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)Иногда, когда мы вступаем в отношения, они начинаются очень хорошо, а затем превращаются в обыденные, рутинные сценарии, в которых мы смотрим на самих себя, и все, что мы видим, - это скучающий человек, болтающийся с другим скучающим человеком.
Такого просто не пойдет, и вы из всех людей, Овен, знаете, что скука в отношениях терпеть не будет.
Вы любите своего человека - и они тоже вас любят, и это еще одна причина, по которой вы не можете сидеть и смотреть, как отношения превращаются в сцену из дома престарелых; и благодаря космической силе и влиянию вашей правящей планеты вы на ней.
Этот переход - это то, что побудит вас к действию, а не апатия и принятие .
Ваши отношения вот-вот станут лучше, и это потому, что для вас очень много значит поддерживать жизнь в живых, а не увлекаться какой-то игрой в «ожидание смерти». В твоем мире скука не допускается.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Ваша личная жизнь скоро улучшится, потому что человек, с которым вы связаны, так же старается улучшить ситуацию, как и вы. У вас есть сторона, которая не хочет ничего меньшего, чем приложить усилия, чтобы «улучшить» любовные отношения, и это в основном потому, что вы очень быстро сдаётесь.
Мысль о том, чтобы работать над своей личной жизнью, кажется скучной, и это потому, что вы не доверяете любви, людям или идее отношений.
Однако для вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает, когда кто-то другой приходит на помощь - кто-то другой, как в вашем партнере.
Знание того, что ваш партнер готов выполнять эту работу, вдохновляет вас взять себя в руки и заняться частью этой тяжелой работы.
А что будет поднимать? Ваше настроение . Ваше желание ... ваш интерес к человеку, с которым вы связаны. Луна в соединении с Марсом служит для вас и вашего партнера катализатором для совместной работы.
Весы (23 сентября - 22 октября)Вы не часто влюбляетесь, потому что вы тот, кто хочет мира в своей жизни и не доверяет любовным сценариям. Однако, когда вы действительно участвуете - а вы вполне можете быть в этом сейчас - вы захотите сыграть роль послушного и преданного любовника, по крайней мере, в меру своих возможностей.
И, как и Овен, вы не из тех, кто справляется со скукой. Вам нужно разнообразие, изменения - вы жаждете новизны и обмена новыми идеями.
Вам нужен партнер, который так же жаждет знаний и понимания, как и вы, и человек, с которым вы находитесь, может быть именно этим человеком - вам нужно признать его.
Вот что им нужно; что вы относитесь к ним серьезно, чего вы, возможно, и не сделали.
Соединение Луны Марс может дать вам это понимание; смотрите на своего любовника - смотрите на него такими, какие они есть, а не тем, кем они не являются.
Примите и обожайте этого человека, зная, что вы так же ошибочны, как и они.
Если вы справитесь с этим, ваши отношения станут счастливыми.