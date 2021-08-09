Смерч уничтожил пляж на Черном море
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Смерч уничтожил пляж на Черном море

9:04:208/9/2021Фото: PxHere
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Видео смерча, снятое очевидцем демонстрирует, как уносится крыша павильона, катер и разрушаются постройки на берегу.

На Кубани прошел смерч

В Новороссийске прошел сильный смерч, после которого на берегу остались разрушения.

Видео смерча, снятое очевидцем демонстрирует, как уносится крыша павильона, катер и разрушаются постройки на пляже. Данные кадры были опубликованы в  Instagram-аккаунте @tipich_krd, в котором описывается все, что происходит на берегу Черного моря.

Интерес у комментаторов вызвали люди, которых смерч застал за чашкой кофе или в ожидании окончания непогоды на стуле. Сидящий человек спокойно ждет, когда непогода стихнет за стеной дома. Россиянин с кофе вместе с автором видео спрятались в ангаре и наблюдали за происходящим на улице. Никто из очевидцев, находящихся на видео, не пострадал.

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