Что можно кушать и нельзя в строгий Успенский пост с 14 по 27 августа 2021 года

В последний месяц лета православным предстоит выдерживать двухнедельный период поста, который каждый год проводится в одно и тоже время - с 14 августа до 27 августа. Как и остальные 3 многодневных поста, этот пост также установлен перед значимым и великим праздником православной церкви, посвящённом Успению Пресвятой Богородицы.
Этот пост, называемый Успенским, считается таким же строгим, как Великий пост. Только в один из четырнадцати дней разрешено употреблять рыбу, потому что в этот день 19 августа церковь отмечает ещё один великий двунадесятый праздник Преображения Господня.
Во все остальные дни поста верующим строго запрещается есть мясо, птицу, рыбу, яйца и молочную продукцию. Однако, несмотря на всю строгость поста, он переносится значительно легче, чем великий. Так происходит потому, что его длительность составляет всего 14 дней, и проходит он в урожайное время августа. В это время на грядках у людей вырастает собственный урожай, в лесу уже собирается урожай грибов и ягод, а значит постный стол может быть весьма разнообразным.
Дней, которые нужно проводить по правилам сухоядения, на протяжении успенского поста всего 4. Во все остальные дни можно готовить горячую пищу, иногда можно добавлять растительное масло. Те дни, когда разрешается к горячей пище добавлять растительное масло, считаются самыми легкими на протяжении всего поста. В эти дни разрешено готовить суп с зажарками, тушить и жарить овощи, жарить грибы, которые тоже являются такими же сытными, как мясо.
Также на протяжении всего поста разрешено употреблять фрукты, сухофрукты, орехи. На сегодняшний день существует достаточно большое количество постных рецептов, среди которых встречаются даже постные блины, постные пироги и другая выпечка. Особенно популярной становится выпечка в первый день поста, в который отмечается Медовый спас, а также в Яблочный спас. Довольно популярным блюдом в любой пост становятся каши, которые готовятся на воде, довольно часто к ним хозяйки готовят постные наполнители в виде грибов с овощами, зажаренными на сковороде.
При желании питаться в пост можно довольно разнообразно и совсем не ходить голодным. В первые дни поста конечно приходится тяжело, однако человек, который хочет прожить пост по всем правилам, довольно быстро привыкает к этому.
Не рекомендуется соблюдать пищевые ограничения людям, у которых есть хронические заболевания, при которых любая диета запрещена. Однако пост можно соблюдать другими способами. Меру поста для себя каждый может определить самостоятельно или при помощи духовного наставника.