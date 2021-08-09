Что можно и нельзя делать в Медовый, Ореховый и Яблочный спасы 2021

Ежегодно в конце лета православные отмечают три праздника урожая, которые приурочены к церковным праздникам. В древние времена люди на каждую службу в храмы несли излишки урожая - как благодарность Господу за то, что он его подарил и для того, чтобы помочь малообеспеченным людям - излишки раздавали бедным, а то, что оставалось, использовали на нужды храма.
Поскольку август - самое время сбора урожая и в этом месяце проводится три праздника, посвященных Спасителю, то на каждый из этих праздников люди несут тот урожай для освящения, который поспевает к этому сроку. Так, 14 августа отмечается Медовый спас, 19 августа - Яблочный, а 29 августа - Хлебный или Ореховый или Хлебный. Соответственно по очереди приносят для освящения мед, яблоки, орехи и первый испеченный хлеб из свежей муки. Разрешается приносить и другие продукты, но несут чаще всего перечисленное.
Слово "спас" в названии праздников объясняют тем, что праздники чествуют Иисуса Христа, как нашего Спасителя. А вторая версия гласит о том, что люди делали запасы - от них и слово спас.
Во все три спаса строго запрещено купаться в открытых водоемах. В принципе этот запрет начал действовать еще на Ильин день 2 августа, однако не все его придерживались.
Во все праздники полагается помогать тем, кто нуждается, заниматься благотворительностью, подавать милостыню. Положено просить в молитвах о прощении грехов, поскольку идет пост и верующие должны очиститься от греха.
В медовый и яблочный спасы запрещено есть скоромные продукты, поскольку оба они выпадают в период Успенского поста со строгими правилами. Лишь на яблочный спас можно есть рыбу, потому что этот праздник совпадает с Преображением - двунадесятым праздником.
Во все эти праздники не разрешалось тяжело работать. Работы в полях и огородах останавливались. Нельзя было заниматься рукоделием, стирать белье.
Не разрешалось в этот день сквернословить, спорить, ругаться, отказывать в помощи ближнему.
Нельзя в эти дни пить алкоголь и веселиться, шумно празднуя праздники.