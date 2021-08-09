Как будут поступать в вуз абитуриенты с коронавирусом во время экзаменов, стало известно

Абитуриентам, которые не смогли попасть на экзамен в вуз из-за положительного ПЦР-теста на коронавирус, разрешили еще раз попробовать свои силы.
Дополнительное тестовое испытание будет проведено в течение двух недель после 16 августа. Данное решение было принято в Государственном центре тестирования.
Абитуриенты с температурой выше 37 градусов на момент экзамена не могут быть допущены и в их отношении составится акт. Информация о таких случаях будет собираться специалистами ГЦТ и службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.
До 16 августа, когда завершатся тестовые испытания, абитуриентам с положительным результатом теста на COVID-19 или их представителям следует отправить онлайн-заявление на электронную почту covid@dtm.uz. Повторная сдача экзаменов пройдет не позднее двух недель.