Как будут поступать в вуз абитуриенты с коронавирусом во время экзаменов, стало известно
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Как будут поступать в вуз абитуриенты с коронавирусом во время экзаменов, стало известно

8:03:388/9/2021Фото: Pixabay
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Для того, чтобы принять участие в дополнительном тестировании, абитуриентам или их представителям потребуется отправить заявку в ГЦТ.

Абитуриентам, не попавшим на экзамен по здоровью, будет дан шанс

Абитуриентам, которые не смогли попасть на экзамен в вуз из-за положительного ПЦР-теста на коронавирус, разрешили еще раз попробовать свои силы.

Дополнительное тестовое испытание будет проведено в течение двух недель после 16 августа. Данное решение было принято в Государственном центре тестирования.

Абитуриенты с температурой выше 37 градусов на момент экзамена не могут быть допущены и в их отношении составится акт. Информация о таких случаях будет собираться специалистами ГЦТ и службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

До 16 августа, когда завершатся тестовые испытания, абитуриентам с положительным результатом теста на COVID-19 или их представителям следует отправить онлайн-заявление на электронную почту covid@dtm.uz. Повторная сдача экзаменов пройдет не позднее двух недель.

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