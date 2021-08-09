Лукашенко очень скоро собирается уйти с поста президента Белоруссии
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Лукашенко очень скоро собирается уйти с поста президента Белоруссии

10:08:048/9/2021Фото: Wikimedia Commons
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Имя возможного преемника он называть не стал и заметил, что выбор нового главы государства останется за его гражданами.

Александр Лукашенко анонсировал свой уход

Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что очень скоро покинет свой пост.

По словам главы государства, не нужно гадать, когда произойдет смена власти. Об этом стало известно во время встречи с журналистами и представителями общественности, сообщает БЕЛТА. Имя возможного преемника Лукашенко называть не стал и заметил, что выбор нового президента республики останется за ее гражданами.

- Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так, — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко рассказал, что выборы в 2020 году прошли в условиях тотальной честности и гласности. Часть кандидатов в президенты, которые выдвигались в прошлом году, настраивались «долбить власть», а не проводить свободные и честные выборы главы государства.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, после которых начались массовые протесты. Жесткое подавление максимально мирных выступлений белорусов стало свидетельством ухудшения ситуации в стране. В течение полугода жители Белоруссии выходили на акции, за что задерживались и получали огромные тюремные сроки. Свидетельства о пытках и избиениях в изоляторах были обнародованы гражданами страны, побывавшими в застенках.

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