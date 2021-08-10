В Совете Федерации назвали слова Лукашенко о признании Крыма неуместными
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В Совете Федерации назвали слова Лукашенко о признании Крыма неуместными

9:07:208/10/2021Фото: pixabay
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И отметили, что без поддержки России сохранить политическую стабильность в стране не получится.

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Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что заявление главы Белоруссии Лукашенко по поводу признания Крыма может нести риски для него самого, так как без российской поддержки сохранить политическую стабильность в стране "будет практически невозможно".

Отметим, что вчера, 9 августа, Лукашенко в своем выступлении сказал, что признает Крым, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.

- Многовекторность президента Белоруссии Александра Лукашенко по ряду актуальных геополитических вопросов содержит серьезные риски, прежде всего, для самого белорусского лидера, - сказала российский сенатор, отметив, что Крым является лишь "политическим реактивом", проявляющим подлинное отношение Лукашенко к России. - Прошлогодние белорусские президентские выборы выявили напряженность в белорусском обществе, став непростым этапом в социально-экономической жизни страны. Думаю, Александру Лукашенко не стоит забывать о том, что без поддержки России и углубленной интеграции с Российской Федерацией сохранить политическую стабильность и свое политическое присутствие в стране будет практически невозможно, - отметила она.

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