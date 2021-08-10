В России решили не вводить запрет на экспорт бензина из страны

Накануне состоялось совещание нефтяников с вице-премьером Александром Новаком. На нем решили не вводить запрет на экспорт бензина из России.
- Введение запрета на экспорт бензина не одобрено. Нефтяникам рекомендовано увеличить поставки бензина на биржу в объеме не менее 5 тыс. т в сутки, — сказал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Он добавил, что нефтяники выразили готовность пойти на этот шаг.
Также на совещании был рассмотрен вопрос рынка сжиженных углеродных газов (СУГ). По словам собеседника, тяжелая ситуация остается на рынке СУГ с продажей на сургутских базисах из-за аварии на заводе «Газпрома» по подготовке конденсата. Диспаритет цен на топливо на Дальнем Востоке и возможность введения субсидии на поставку в этот регион топлива с других НПЗ обсуждались на отдельном совещании, сообщает РБК.