От какого рака чаще всего умирают жители Новосибирска, стало известно

Главный онколог региона Вадим Захаров рассказал о том, что в этом году в Новосибирской области онкологию обнаружили у 5 390 человек. Из этого числа больше 1500 человек – люди трудоспособного возраста. А в прошлом году за этот же период пациентов с онкологией было выявлено на 1300 больше.
Также по словам главного онколога, за 10 лет смертность от рака снизилась.
- Смертность составляет 231 случай на 100 тысяч населения. При этом за последние 10 лет показатель смертности снизился на 45,1%. Это достаточно существенно. И мы видим, что относительно 2020 года этот показатель снизился на 8%, - отметил он.
За первые шесть месяцев этого года в регионе умерли 3013 пациентов с онкологией. За этот же период прошлого года – 3246 человек. На данный момент на диспансерном учёте стоит 81 тысяча пациентов, однако из них всего 30% человек посещают онколога.
Чаще всего новосибирцы умирают в рака лёгких – 17% от общего числа заболевших. На втором месте стоит рак груди – 9%. Завершает тройку колоректальный рак (рак кишечника).