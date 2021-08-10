Следователи возбудили дело по факту доведения до самоубийства экс-начальника главка Рязанской области
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Следователи возбудили дело по факту доведения до самоубийства экс-начальника главка Рязанской области

10:05:518/10/2021Фото: pixabay
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В июле на территории его коттеджа погибла маленькая девочка.

Бывший глава УМВД скончался в больнице

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти бывшего главы УМВД по Рязанской области Ивана Перова. Дело заведено по статье «доведение до самоубийства».

Напомним, бывший начальник регионального главка умер в больнице в минувшее воскресенье, 8 августа. По данным СМИ, причиной смерти могло стать огнестрельное ранение, которое он получил возле своего дома в пригороде Рязани. Отметим, что в июле на территории коттеджа полицейского утонула маленькая девочка. Это была дочь знакомого.

Отметим, что Иван Перов возглавлял управление внутренних дел по Рязанской области с 1995 по 2011 год. Под его руководством в 1990-е годы органы внутренних дел области развернули активную борьбу с организованной преступностью, в результате чего были ликвидированы "слоновская", "айрапетовская" и другие организованные преступные группировки, раскрыты многие резонансные преступления, значительно снизился общий уровень преступности.

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