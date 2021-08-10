Следователи возбудили дело по факту доведения до самоубийства экс-начальника главка Рязанской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти бывшего главы УМВД по Рязанской области Ивана Перова. Дело заведено по статье «доведение до самоубийства».
Напомним, бывший начальник регионального главка умер в больнице в минувшее воскресенье, 8 августа. По данным СМИ, причиной смерти могло стать огнестрельное ранение, которое он получил возле своего дома в пригороде Рязани. Отметим, что в июле на территории коттеджа полицейского утонула маленькая девочка. Это была дочь знакомого.
Отметим, что Иван Перов возглавлял управление внутренних дел по Рязанской области с 1995 по 2011 год. Под его руководством в 1990-е годы органы внутренних дел области развернули активную борьбу с организованной преступностью, в результате чего были ликвидированы "слоновская", "айрапетовская" и другие организованные преступные группировки, раскрыты многие резонансные преступления, значительно снизился общий уровень преступности.