Почему друзья застреленного 19-летнего Векила Абдуллаева напали на полицейских: СК закончил расследовать дело
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Почему друзья застреленного 19-летнего Векила Абдуллаева напали на полицейских: СК закончил расследовать дело

10:28:138/10/2021Фото: pixabay
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Сейчас обвиняемый могут ознакомиться с делом, после чего его направят в Генпрокуратуру.

Друзья Векила Абдуллаева напали на ДПС

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту нападения на полицейских в Новосибирской области.

- В Главном следственном управлении Следственного комитета России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении Илькина Исмаилова, Руслана Курбанова и Турала Курбанова, - сообщили в ведомстве.

Напомним, все произошло мае этого года. Тогда сотрудники ДПС попытались остановить подозрительный автомобиль, но водитель проигнорировал требование об остановке. Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов находились в салоне этого автомобиля в качестве пассажиров. После остановки в районе поселка Мошково Курбанов отказался предъявить документы, затем, высказывая оскорбления, стал бить сотрудников во время доставления его к служебному автомобилю. Исмаилов также несколько раз ударил полицейских и оскорбил их. Напомним, в этой драке погиб Векил Абдуллаев – полицейский во время задержания случайно выстрели ему в голову.

После того, как видеозапись появилась в сети, Курбанова опознали по еще одному уголовному делу. Установлено, что в октябре 2020 года в Новосибирске Курбанов негативно воспринял критику прохожего в связи с неправильной парковкой автомобиля, после чего стал избивать потерпевшего. Вскоре к этому присоединился и его брат Турал Курбанов. Во время избиения они требовали у потерпевшего деньги.

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